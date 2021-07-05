"В Средиземноморье есть немало потенциальных кризисов"

Вице-адмирал Лоран Иснар, командующий Средиземноморским военно-морским округом с сентября 2019 года, в интервью Le Monde говорит о том, что в Средиземном море существует повышенный риск конфликтов, завезенных из Персидского залива и Азии.

"(...) Такие государства, как Россия или Турция, продолжают использовать логику конкуренции и иногда они делают это, прибегая к манере конфронтации, вплоть до игнорирования или даже оспаривания международного права. Таким образом они продолжают выступать против универсалистского взгляда на закон, который мы отстаиваем вместе с другими. Они поддерживают определенное давление. Россия непосредственно не граничит со Средиземным морем, но сегодня она действует со своей входной двери, расположенной на побережье в сирийском порту Тартус. С 2019 года и на срок 50 лет у нее есть доступ для ее военных кораблей. Россия также присутствует в Ливии через группу Вагнера, являющуюся работодателем для российских наемников. Турция тоже все еще присутствует в Ливии, несмотря на просьбы ливийцев и Совета Безопасности ООН о выводе иностранных войск", - указывает Иснар.

"(...) Другой важной эволюцией последних лет является риск переноса в Средиземноморье все большего числа внешних кризисов, особенно из Персидского залива и Азии, с появлением новых игроков, не граничащих со Средиземным морем. Политические и религиозные разногласия вокруг организации "Братья-мусульмане"*, например, сегодня можно обнаружить благодаря ее заявленной поддержке Турции, союзницы Катара, с одной стороны, и ее полного неприятия Египтом, союзником Объединенных Арабских Эмиратов, с другой", - отмечает вице-адмирал.

"Точно так же в Средиземное море переносятся напряженные отношения между Ираном и Израилем. Поэтому, когда иранский нефтяной танкер идет в Сирию, его сопровождают российские корабли. Напряженные отношения между Китаем и США в Индо-Тихоокеанском регионе также могут иметь последствия, поскольку у обеих стран есть военные или экономические интересы в Средиземноморье. Между тем, на Средиземное море приходится 30% мировых перевозок нефти, 25% морских торговых перевозок и 100 млн пассажиров ежегодно. Наконец, отмечается взаимосвязь проблем, известных со времен холодной войны, а также новых межгосударственных, асимметричных и гибридных конфронтаций", - продолжает он.

"(...) В рамках НАТО Францию могут попросить работать вместе с Турцией. По инициативе министра вооруженных сил Флоранс Парли было проведено разъяснение внутри Североатлантического альянса. У нас есть французские корабли, заходящие в Турцию, и турецкие корабли, заходящие в Тулон. Каждый знает пределы другого. Мы не даем себя запугать, но мы готовы к любым неожиданностям. В чрезмерно милитаризованном регионе, таком как Восточное Средиземноморье, существует немало потенциальных кризисов, но мы сохраняем хладнокровие. Мы поддерживаем отношения со всеми странами, граничащими со Средиземноморьем. Для моряка море - это не траншея, а мост", - утверждает собеседник издания.

"(...) Черное море входит в зону моих полномочий, но это не единственное место, находящееся под напряжением. На этом море у нас случаются встречи с Россией, но чаще они происходят в прибрежной зоне Сирии и носят профессиональный характер. Конечно, иногда довольно близко от наших кораблей летают самолеты, но в целом это делается в приемлемой манере. Мы регулярно ходим в Черное море и не сталкивались с теми событиями, которые пережили британцы, хотя мы не проходили по тем же морским путям. Здесь мы также призываем к строгому соблюдению международного права, включая свободу судоходства", - резюмирует Лоран Иснар. (...)

* Эта организация запрещена в РФ"