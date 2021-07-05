Пашинян укрепляется в Армении, но остается в слабой позиции перед лицом России и Азербайджана

"Крупная победа премьер-министра на досрочных парламентских выборах 20 июня объясняется скорее неприятием прежнего режима, нежели массовой поддержкой после поражения Армении в Нагорном Карабахе", - пишет журналистка Le Monde Фостина Венсан.

(...) "Никол Пашинян не выглядел как идеальный кандидат. Многие армяне считают его некомпетентным, импульсивным и безрассудным, его также критикуют за то, что во время войны он вбивал всем в голову, что победа близка, в то время как происходила массовая гибель армянских военных в боях против Азербайджана, поддержанного Турцией. Среди бывших его сторонников многие так и не могут простить ему подписание соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, которое закрепило поражение страны и потерю важных территорий", - говорится в статье.

"До последнего момента более трети избирателей были раздосадованы, они сомневались в том, за кого им голосовать, ощущая, что им придется выбрать "наименее худшего" кандидата. Из-за такой большой доли нерешительных людей результат становился неопределенным. Но страх и ненависть, которые им внушал экс-президент Роберт Кочарян, в конечном итоге побудили многих из них проголосовать за Никола Пашиняна, несмотря на их упреки в его адрес. Многие также считают, что он не являлся единоличным виновником поражения в войне в Нагорном Карабахе, и что вину следует возлагать прежде всего на его предшественников: тридцать лет коррупции под их правлением привели к ослаблению армии", - указывает автор статьи.

"Уходящий премьер-министр также извлек пользу из разногласий оппозиции. Помимо Роберта Кочаряна, против него выставили свои кандидатуры еще два бывших президента, Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян, каждый по своему списку, - пишет Le Monde. "Такая фрагментация оппозиции лишь разбавила и разделила антиправительственный электорат, - поясняет Ричард Гирагосян, директор Центра региональных исследований в Ереване. - А поскольку трем бывшим президентам не удалось объединиться или даже посотрудничать, это лишь усугубило низкую привлекательность и дискредитацию оппозиции".

"Никол Пашинян получил голоса не просто за неимением более подходящего кандидата. Сельский мир, представляющий собой его электоральную базу, остался ему верен. "После многих лет небрежного отношения Пашинян - единственный, кто дал ему газ, воду и дороги. Эти вложения окупились около избирательных урн", - утверждает Гирагосян.

(...) "Победа Никола Пашиняна считается хорошей новостью для России и Азербайджана. Обе страны его не любят, но он им полезен. Во-первых, потому что именно он подписал соглашение о прекращении огня, и смена руководства могла поставить под угрозу его применение, тогда как несколько стратегических моментов остаются нерешенными, например, строительство новых коммуникационных путей, связывающих анклав Нахичевань с Азербайджаном. Во-вторых, потому что они считают его слабым собеседником, а значит, им легче будет манипулировать, и он скорее послужит их интересам. С момента окончания войны Армения никогда еще не была настолько зависимой от России, своего традиционного союзника", - анализирует Фостина Венсан.

"Что же будет с Нагорным Карабахом? Во время кампании Никол Пашинян старался не поднимать эту горячую тему, - отмечает журналистка. "Баку доволен, потому что Армения теперь окончательно от него откажется", - считает Беньямин Погосян, директор Центра политических и экономических стратегических исследований Армении. По его словам, будущее анклава "теперь будет обсуждаться между Россией и Азербайджаном. Армения не будет иметь права голоса".