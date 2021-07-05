"Хватит бояться, пора прививаться!": несмотря на активную рекламу вакцинации, Россия не достигает своих целей

"На фоне третьей волны коронавируса государство использует все средства, чтобы побудить население к вакцинации. При этом в регионах уже ощущается нехватка вакцины. "Вакцинная дипломатия" также достигает своих пределов", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"С каждым днем в России усиливается давление на тех людей, которые не хотят или пока не хотят вакцинироваться. Предложения о вакцинации на каждом углу, подслащенные конкурсами с призами и сопровождаемые драматическими репортажами из ковидных палат в больницах, призваны увеличить число благоразумных людей, готовых сделать прививку, чтобы остановить эпидемию. Язык рекламных щитов на улицах решителен. "Хватит бояться, пора прививаться!" - гласят надписи на них. Или: "Сколько еще должно умереть, чтобы ты привился?".

"Угрожающий тон отражает нервозность властей, - полагает журналист Маркус Акерет. - В возникновении третьей волны они винят быстрое распространение так называемой дельта-мутации вируса Sars-CoV-2. Ковидные отделения работают на пределе возможностей. Только быстрая вакцинация населения может, по мнению ответственных лиц, остановить пандемию. Локдаун они хотят предотвратить практически любой ценой".

"Однако кампания по вакцинации показывает несостоятельность государства. Она началась раньше, чем в Западной Европе и США, в том числе и потому, что Россия первой в мире зарегистрировала и одобрила собственную вакцину, известную как "Спутник V". (...) Но темпы вакцинации с самого начала были медленными", - говорится в статье.

"По подсчетам сайта Gogov на основе различных источников, на сегодняшний день в Москве полностью привиты чуть менее 13% жителей и около 21% получили хотя бы одну прививку. В целом по России, по данным Gogov, 12% населения привиты полностью, а 17% привиты хотя бы один раз. С тех пор как в середине июня мэр Москвы Сергей Собянин фактически ввел обязательную вакцинацию для широких масс работников, даже скептики вакцинации были вынуждены встать в очередь на прививку".

"Некоторые российские регионы последовали этому примеру. В результате темпы вакцинации увеличились. Но на прошлой неделе Кремль был вынужден признать неудачу: цель - вакцинировать к 1 сентября 60% российского населения - недостижима".

"С начала пандемии властям не удалось путем коммуникации с населением вовлечь его в усилия по борьбе с болезнью. Активная реклама последних дней ярко иллюстрируют эту проблему: резкие слова без убедительных объяснений могут, конечно, запугать, но они еще больше раскрывают основную проблему: отсутствие доверия к государству и его неспособность сделать так, чтобы граждане взяли на себя ответственность за собственную судьбу, а не просто исполняли приказы", - указывает NZZ.

"В условиях противоречивых политических решений - таких как преждевременное объявление "победы" над вирусом - и отсутствия ограничений в течение нескольких месяцев, в повседневной жизни преобладает беспечность. В результате многие не чувствуют необходимости признать опасность болезни и внести свой вклад в борьбу с ней путем вакцинации".

"Кампанию тормозит не только широко распространенный скептицизм в отношении вакцинации. Из многих регионов страны поступают сообщения о проблемах с наличием вакцины. (...) Как сообщает газета Moscow Times, производство "Спутника V" продвигается медленнее, чем предполагалось. Компании, которые должны были производить вакцину, еще не приступили к работе. По всей видимости, это также связано с тем, что вторая доза "Спутника" сложнее в производстве, чем первая", - говорится в статье.

"Эта проблема также, похоже, перечеркивает и обещания по экспорту. В Мексике и Аргентине второй компонент вакцины, очевидно, отсутствует уже несколько недель - поэтому те, кто уже вакцинирован, не могут получить полную защиту".

"(...) Недавно Кремль объявил, что удовлетворить иностранный спрос больше не представляется возможным. Учитывая триумфальные жесты, это заметно перечеркивает и соответствующие политические намерения", - заключает NZZ.