Генеральная прокуратура ФРГ проводит расследование в отношении сотрудника Ведомства по охране конституции

"Федеральная прокуратура подозревает сотрудника Ведомства по охране конституции земли Мекленбург-Передняя Померания в раскрытии секретных сведений - бывшему секретному осведомителю, который обвиняется в планировании убийства", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"По информации Der Spiegel и телерадикомпании MDR, федеральная прокуратура (GBA) в Карлсруэ проводит расследование в отношении сотрудника земельного Ведомства по охране конституции в Мекленбурге-Передней Померании. Он обвиняется в разглашении служебной тайны. В конце июня следователи провели обыски в служебных и личных помещениях подозреваемого", - говорится в публикации.

Министерство внутренних дел Мекленбурга-Передней Померании подтвердило по запросу факт ведения расследования, пишет издание.

"Согласно расследованию Der Spiegel и MDR, подоплека разбирательства взрывоопасна. По информации из кругов безопасности, сотрудник Ведомства по охране конституции является бывшим куратором секретного осведомителя Валида Д. Он был информатором ведомства в Шверине и находится под стражей с конца прошлого года. Федеральная прокуратура обвиняет его в том, что он планировал покушение на убийство чеченского оппозиционера на юге Германии", - указывает издание.

"Теперь появилось подозрение, что сотрудник Ведомства по охране конституции мог предоставить Валиду Д. адрес человека, который, предположительно, должен был стать целью политического убийства", - пишет Der Spiegel.

"Как сообщали Der Spiegel и MDR в апреле, чеченский активист Мохмад Абдурахманов, по всей видимости, должен был быть застрелен наемным убийцей недалеко от Мюнхена. План убийства, как говорят, был разработан в центре власти диктатора Рамзана Кадырова в Чечне", - утверждает издание.

"По данным следствия, исполнение преступления было поручено двум мужчинам. К одному из них, Тамирлану А., якобы обратился представитель чеченского правительства и предложил деньги за убийство в Германии. Мужчина утверждает, что принял предложение только для видимости - он сдался немецким органам безопасности до того, как могло произойти нападение".

"У второго человека, бывшего секретного осведомителя Валида Д., следователи обнаружили пистолет Макарова с глушителем. Как предполагают следователи, оружие должно было быть использовано для запланированного убийства Абдурахманова. (...) Дело расследуется Федеральной прокуратурой в Карлсруэ в связи с "государственным терроризмом", - передает Der Spiegel.