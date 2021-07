5 июля 2021 г. Мэттью Кэмпбелл | The Sunday Times Наемники Путина переносят его войну с Западом в Африку "Паля из своего оружия в воздух, во вторник утром мужчины въехали в центральноафриканскую деревню Тимболо. Детишки, присматривавшие за стадом скота, убежали в кусты. Внезапные гости погрузили коров на грузовики и увезли их. Взрослые жители деревни уехали до их прибытия, и причина была веской: эти боевики были не обычными притеснителями, а наемниками из России, чьи жестокие деяния терроризируют в последние месяцы Центральноафриканскую Республику. Угон ими скота, о котором на прошлой неделе рассказала местная пресса - наименьшее из них: доклад, опубликованный в четверг группой экспертов ООН, обвинил российских военных "инструкторов", привлеченных к стабилизации одной из самых бедных стран мира, в том, что они совершают обратное: буйствуют в оргии убийств и грабежей", - пишет The Sunday Times. (...) "Доклад вторит обнародованному ранее в этом году расследованию, проведенному рабочей группой ООН по наемникам. "То, что мы видели, является очень ясным доказательством того, что россияне вовлечены в массу внесудебных убийств, задержаний и пыток людей, и неизбирательным атакам на гражданское население, - заявила Сорча Маклеод, профессор юриспруденции и член команды, проводившей расследование. - Они систематически грабят каждый город или деревню, через который проходят". "Россия утверждает, что они не вооружены. Но они не безоружны. У нас есть доказательства того, что они напрямую участвуют в военных действиях и потенциально совершают военные преступления", - заявила она. Издание со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова указывает, что Кремль отрицает какие-либо правонарушения. "Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах, - заявил Песков на прошлой неделе. - Это очередная ложь". "Однако региональные эксперты утверждают, что есть достаточно доказательств обратного. 184-страчный доклад ООН проливает свет на то, что эксперты описывают как растущую вовлеченность России в Африку на фоне того, как она пытается проецировать глобальную власть через развертывание наемников, многие из так называемой группы Вагнера (...). Наемники Вагнера были развернуты по всему миру от Венесуэлы до Сирии, где несколько десятков были убиты в столкновении с американскими военными. Теперь они передвинулись в раздираемые войной африканские страны, делая их новейшей горячей точкой в отношениях Москвы с Западом", - пишет The Sunday Times. "Мы насчитали 26 стран, в основном в Африке, где действуют русские наемники, - указал Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - Проблема в том, что эти наемники участвуют в зверствах и коррупции". "Когда Центральноафриканская республика, богатая минералами, но нестабильная с момента получения независимости от Франции в 1960 году, обратилась к России за помощью в прекращении своей последней гражданской войны, Кремль, по-видимому, обратился к Пригожину. Его силы начали предпринимать шаги для того, чтобы отобрать контроль над месторождениями золота и алмазов у повстанцев. Пригожин теперь связан с многочисленными компаниями, занимающимися добычей, безопасностью и логистикой, которые были созданы в стране с 2017 года, и количество российских "инструкторов", направленных в поддержку президента Туандере в его битве против группировок мусульманских повстанцев, выросло на протяжении лет с нескольких сот до более чем 2 тыс. сегодня, согласно оценке ООН", - указывает газета. "Их появление совпало с анти-французской кампанией в соцсетях и с рождением ориентированной на Россию радиостанции. Увеличилось и количество пророссийских страниц в Facebook, так же, как и рекламных щитов с изображением местных солдат под российским флагом в столице, Банги. Одна из горных компаний, связанных с Пригожином, спонсировала футбольный турнир и провела конкурс красоты "Мисс Центральная Африка". Наибольшей щедростью российской пропаганды, однако, стал экшн-фильм, прославляющий роль российских военных "инструкторов" в стране. Фильм "Турист", озвученный на местном языке Sango, был показан на заполненном стадионе в Банги в мае за несколько дней до показа на российском телевидении. В нем мускулистые российские солдаты удачи показаны как доблестные герои, которых в битве численно превосходят бандиты, появляющиеся из куста на мотоциклах, чтобы убить мирных жителей и разграбить их деревни". "Однако реальность представляется далекой от этой, и российские попытки завоевать сердца и умы пошла под откос, - считает газета, - Оппоненты правительства призывают к высылке людей Вагнера, как местные называют наемников. Но это маловероятно. Россия, по-видимому, продолжает властвовать над президентским дворцом Renaissance в Банги. (...) Валерий Захаров, сотрудник российской разведки, был назначен главой службы безопасности Туандеры и имеет собственный офис в модернистом здании. Президентская охрана включает российских наемников. Президент Франции Макрон назвал Туандеру "заложником Вагнера". (...) "В ЦАР, однако, обещание Россией стабильности оказалось иллюзией, - говорится в статье. - (...) Мирная сделка между правительством и списком из 14 повстанческих групп была подписана в феврале 2019 года и на церемонии был замечен 60-летний Пригожин. Но с тех пор конфликт, который находился в тлеющем состоянии с 2012 года, только усилился - наряду с злоупотреблениями. ООН в своем докладе детализировала различные примеры. (...) В то же время в докладе отмечается, что страх репрессий осложняет сбор доказательств: "Люди исчезали без следа после задержания национальными силами безопасности и российскими инструкторами. В результате жертвы боятся подавать жалобу местным властям", - говорится в нем. Согласно дипломатическому источнику со знанием региона, это означает, что злоупотребления, изложенные в докладе ООН, являются "верхушкой айсберга". "Опытные гуманитарные работники никогда не видели ничего подобного. И это люди, которые работали во всех худших местах". (...) 