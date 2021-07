5 июля 2021 г. Тео Мерц и Анна Пужоль-Маццини | The Telegraph "Шампанские войны" ставят российских олигархов перед нехваткой французского шампанского "Российским олигархам грозит нехватка шампанского после того, как французские производители временно прекратили поставки своей продукции в страну из-за нового закона, который заставит их маркировать их напитки как "игристое вино", - пишет The Telegraph, напоминая, что "(...) президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому только вино, произведенное в России, может считаться "шампанским", а иностранным производителям придется провести ребрендинг своих товаров класса "люкс". Ни президент, ни парламент не объяснили, зачем России потребовался такой закон". "Название "шампанское" во Франции защищено строгими стандартами, согласно которым вино должно происходить из небольшого района в регионе Шампань, изготавливаться из утвержденных сортов винограда и созревать не менее 15 месяцев", - напоминает издание. "Компания Moet Hennessy, производящая такие напитки, как Moet & Chandon, Dom Perignon и Veuve Clicquot, сообщила партнерам в России, что ей придется прекратить дистрибуцию своих напитков в России. (...) Позже компания указала Bloomberg, что добавит упоминание "игристое вино" на заднюю этикетку своих бутылок и возобновит поставки после внесения этих изменений", - говорится в статье. "Ольга Соколова, директор по продажам компании Vinicom, которая занимается импортом и распространением иностранного вина в России, назвала ситуацию абсурдной, когда поделилась письмом от Moet Hennessy в социальных сетях. "Выглядит как фейк, но это правда. (...) Черное с сегодняшнего дня теперь белое, а белое - черное", - написала она. "Изменение закона осудили и другие фигуры в интернете: так, Михаил Ходорковский, олигарх в изгнании и враг Кремля, сказал, что "думал, что про шампанское - шутка". Тем временем ресторатор Сергей Миронов пошутил, что следующим шагом Москвы будет запрет шотландцам использовать слово "виски". Другие эксперты усомнились, обладает ли Россия законной юрисдикцией для того, чтобы принуждать проводить ребрендинг иностранных товаров". (...) (...) "СССР создал дешевое "советское шампанское" в 1920-х годах как средство принести предметы роскоши в массы. В последние годы на юге России производства запускают все большее число виноделов", - отмечается в статье. "Французские СМИ окрестили раздор в связи с российским импортом "шампанскими войнами" или "пузырьковой войной", - пишет The Telegraph. (...) Источник: The Telegraph