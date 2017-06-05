"Манчестерский убийца был мои другом. Я объясню вам, почему он стал смертником"

"Я совсем не удивлен, что Салман устроил бойню мирных граждан в Манчестере, решив убить себя", - рассказал Лоренцо Кремонези, специальному корреспонденту в Триполи итальянской газеты Corriere della Sera, 23-летний Мохаммад аль-Шариф, давний друг, сверстник и школьный товарищ манчестерского смертника Салмана Абеди, который две недели назад убил 22 человека, в том числе множество детей. "Он был типом, способным на такое, мы все это знали, - приводит автор слова Мохаммада. - К тому же, в общине ливийских эмигрантов с британским гражданством в том городе я лично знаком с многими такими же экстремистами, как и он. И здесь, в Ливии, есть куча молодых парней, которые уже совсем мало ценят свою жизнь. Смерть и даже самоубийство - часть нашей повседневности".

Салман и Мохаммад целых девять лет ходили в один класс, молились в одной мечети, жили в одном квартале в Манчестере, говорится в статье. Оба они, как рассказал друг террориста, являются выходцами из семей беженцев, покинувших Ливию, чтобы укрыться от преследований режима Каддафи. Во время революции 2011 года отец смертника "взял с собой всю семью, включая Салмана, в Бенгази, чтобы сражаться в рядах оппозиционных повстанцев, - сообщил Мохаммад. - Он примкнул к Libyan Islamic Fighting Group, которая объединяет исламских экстремистов". Семья же Мохаммада вернулась в Ливию только в 2013 году и не участвовала в боях, передает корреспондент.

"Салман был замкнутым парнем, иногда злопамятным, немного странным, - вспоминает его друг. - Но вечером возвращался домой рано, у него никогда не было девушки, он не пил. Вместо этого он часами молился и читал религиозные книги в мечети Дидсбери. Я даже ему посоветовал поменьше времени уделять религии".

В какой-то момент пути двух друзей разошлись, продолжает автор. Если Салман был связан с джихадистами, то Мохаммад - сторонник генерала Халифы Хафтара, который из Бенгази сражается против ИГИЛ* и радикальных исламских повстанцев. Бывшие одноклассники перестали общаться, говорится в статье. "Но они происходят из одного мира, у них общее прошлое, Салман даже говорил на ломаном арабском. У них нет корней в Британии, но нет их и дома, в Ливии, скорее они дети войны и жестокости, которая длится слишком много лет на всем Ближнем Востоке", - комментирует Кремонези.

"Мы привыкли к смерти. Людям на Западе этого не понять, - сказал Мохаммад. - Они поклоняются жизни и прячут смерть. Но для нас это повседневная реальность. Многие мои товарищи были убиты на фронте в Бенгази. Я жив и испытываю перед ними чувство вины. Не знаю, как объяснить. Но я могу понять желание смерти, которым был одержим Салман".

"Но зачем совершать массовое убийство граждан одной из стран НАТО, ведь НАТО в 2011 году помогло избавиться от Каддафи?" - пытается понять журналист. Мохаммад не смог этого объяснить. Но ответ нашелся у местного корреспондента агентства Reuters, который в день теракта в Манчестере смог взять в Триполи интервью у Рамадана, отца террориста, пока того не арестовали. Как объяснил корреспондент, уже давно ливийские поставцы, которые больше других получили выгоду от поддержки НАТО в 2011 году, стали обвинять Запад в том, что их предали. "Их надежды были обмануты. После уничтожения Каддафи мир потерял интерес к судьбам Ливии, а здесь никто не был готов править страной без заграничной помощи", - считает журналист Reuters.

"Ливийская политика стран НАТО была катастрофической, - заявил автору из Манчестера Джамал Зубия, представитель в изгнании правительства, связанного с исламскими партиями, которые до марта 2016 года играли господствующую роль в Триполи. - Сегодня они даже склоняются к поддержке Хафтара и его покровителей в Египте. Так они только подпитывают ненависть к себе".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.