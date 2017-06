5 июня 2017 г. Джордж Паркер, Хелен Уоррелл | Financial Times Терезе Мэй, которая стремится к более жесткому подходу к террору, предстоит испытание "Тереза Мэй ответила на теракт на стадионе "Манчестер-арена" в прошлом месяце сдержанно: не упомянула об исламистском экстремизме и не предложила новых законов, чтобы с ним бороться. Однако после еще одной ночи террора, на этот раз в Лондоне, тон премьер-министра изменился. "Хватит с нас", - объявила она", - отмечают Джордж Паркер и Хелен Уоррелл в Financial Times. "Заявления, сделанный Мэй в воскресенье, всего через несколько часов после теракта на Лондонском мосту, по-видимому, знаменуют серьезный сдвиг, так как она объявила о состоящем из четырех пунктов плане сопротивления "единой злой идеологии экстремизма" и "новому тренду" подражательных терактов", передают журналисты. "До выборов осталось всего четыре дня, и на Мэй давит необходимость показать, что она держит террористическую угрозу под контролем. Однако испытанием станет то, сколько из ее идей, рассматриваемых в период возбуждения после теракта на Лондонском мосту, она сможет сделать реальностью - особенно когда столкнется с решительными защитниками прав человека и гражданских свобод", - говорится в статье. Новый подход Мэй подразумевает устранение "безопасных мест", в которых, по ее словам, экстремизм может "плодиться": речь идет об в интернете и некоторых мусульманских сообществах. "Честно говоря, слишком много толерантности к экстремизму в этой стране", - сказала Мэй. Повестка премьер-министра также направлена на устранение "безопасных мест" в "сегрегированных сообществах" - в знак признания того, что спецслужбам сложнее отследить новую волну терактов, говорится в статье. По словам Мэй, экстремизм "будет побежден, только если мы отвратим умы людей от этого насилия и заставим их понять, что наши ценности - британские плюралистические ценности - превосходят все предлагаемое проповедниками и сторонниками ненависти". "Манифест консерваторов предлагает создать официальную "комиссию по противостоянию экстремизму", чтобы продвигать британские ценности и выставлять напоказ экстремизм. Мэй сказала, для этого может потребоваться "ряд трудных и зачастую приводящих в смущение бесед", - передает издание. "Помимо устранения "безопасных мест" онлайн и в обществе, третье направление новой доктрины Мэй - укрепление закона. Консерваторы обдумывают выделение новых правонарушений, ставящих вне закона ненасильственную дискриминацию, а Мэй сказала, что анализирует "необходимость увеличить сроки лишения свободы за связанные с терроризмом преступления - очевидно, даже менее серьезные", - сообщают журналисты. Четвертая часть в подходе премьер-министра может вызвать больше всего споров, считают авторы. Это обещание "пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы обеспечить предоставление полиции и спецслужбам всех полномочий, в которых они нуждаются". Источник: Financial Times