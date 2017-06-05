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5 июня 2017 г.
5 июня 2017 г.

Лайонел Барбер, Генри Фой и Катрин Хилле | Financial Times

"Роснефть" готова увеличить добычу нефти, если договоренность с ОПЕК сорвется

"Крупнейшая из российских нефтяных компаний известила, что повысит объемы добычи в случае, если внезапно будет разорвано соглашение между крупными нефтедобывающими странами, которое предполагает снижение добычи ради удержания цен на нефть", - утверждает Financial Times. Журналисты Лайонел Барбер, Генри Фой и Катрин Хилле пишут: "В одном из своих нечастых интервью главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин сказал, что компания внимательно следит за объемами у американских добытчиков сланцевой нефти, пока на нефтяном рынке спорят, не снижается ли эффективность соглашения под руководством ОПЕК".

"Что ж, если вопрос в том, как ОПЕК собирается выйти из этих соглашений: резко, - сказал Сечин. - Мы тоже будем готовы. Если что-то пойдет не так, мы не позволим им занять наши рынки. Мы будем обороняться".

"Хотя Сечин сказал, что сейчас "позитивно" смотрит на соглашение и его влияние на рынок нефти, он предостерег: дальнейший рост добычи в США повлечет за собой споры о его основных причинах и эффективности", - пишет газета.

"Все участники этого процесса имеют собственные интересы. На этой стадии наши интересы, интересы Саудовской Аравии и интересы американской сланцевой индустрии гармонируют между собой, - добавил Сечин. - Но я полагаю, что в определенный момент времени, спустя какое-то время эти интересы перестанут совпадать. И мы на это среагируем".

Источник: Financial Times


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