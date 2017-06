5 июня 2017 г. Алек Лун | The Guardian "Как военнопленные": труд северокорейцев на стройках ЧМ-2018 "На тестовом открытии "Зенит-Арены" в Санкт-Петербурге 10 тыс. зрителей потешили автогонками, мотоциклетными трюками, танцорами и дрессированным медведем, которого представили как "величайшего героя России". Однако во время патриотичной церемонии не было признано, что этот стадион, на котором Россия через две недели запустит Кубок конфедераций в рамках подготовки к Чемпионату мира будущего года, построен, главным образом, рабочими-иммигрантами из Азии, в том числе из одной из самых репрессивных стран мира - Северной Кореи", - сообщает Алек Лун в The Guardian. "Субподрядчик, попросивший об анонимности, сказал, что с августа по ноябрь прошлого года не менее 190 "забитых" северокорейцев работало по многу часов в день без выходных, и один из них, 47-летний, умер на стройплощадке", - передает Лун. "Эти ребята боятся говорить с людьми. Они ни на кого не смотрят. Они как военнопленные", - сказал субподрядчик. "Работник северокорейской государственной компании, которая привозит рабочих в Россию, сказал Observer на петербургской стройплощадке, что эти люди часто работают по многу часов в день и должны отдавать часть своего заработка режиму в Пхеньяне, чтобы "содействовать обороне страны", включающей в себя программу создания ядерного оружия", - говорится в статье. "Десятки тысяч северокорейских рабочих в России трудятся часто "в рабских условиях", по словам Марзуки Дарусмана, специального докладчика ООН по правам человека в Корейской Народно-Демократической Республике. Он сказал, что компании, нанимающие их, "становятся сообщниками неприемлемой системы принудительного труда", - передает Лун. "Хотя по принятому в 2013 году в России закону для работодателей, связанных с Кубком мира, делается много исключений из трудового законодательства страны, то, что северокорейцы работают на этом стадионе, ставит под вопрос приверженность ФИФА и Москвы правам человека в ходе подготовки к турниру, - говорится в статье. - В обобщенном заявлении в ответ на вопросы об использовании труда северокорейцев ФИФА сказала Observer, что следит за условиями, предоставляемыми рабочим-мигрантам, и будет "продолжать расследовать все заявления о нарушении прав человека". "Санкт-петербургский строительный комитет сказал, что власти проводят регулярные инспекции, чтобы добиться соответствия условий на "Зенит-Арене" российскому трудовому законодательству. Однако, согласно упомянутому выше субподрядчику, северокорейцы на этой площадке работали не менее 11 часов в день за 10-15 долларов, семь дней в неделю. Они не только зарабатывали меньше, чем другие рабочие-мигранты, но и жили в более переполненных помещениях: по шесть-восемь человек в одном строительном вагончике", - сообщает издание. "На прошлой неделе обнаружилось, что [президент ФИФА Джанни] Инфантино признал осведомленность ФИФА об этих проблемах. В письме от 22 мая поднявшим их президентам футбольных ассоциаций северных стран он заявил: "ФИФА знает о зачастую ужасающих условиях, в которых северокорейские рабочие трудятся в разных странах мира, и жестко осуждает их". Он признал, что инспекционная команда системы ФИФА по выявлению недостойных условий труда, созданная для проработки опасений нарушения прав человека, во время ноябрьского визита нашла "убедительные свидетельства наличия северокорейских рабочих на строительной площадке в Санкт-Петербурге". "Обнаруженные проблемы были затем обсуждены с соответствующей компанией и генеральным подрядчиком", - написал Инфантино. По словам ФИФА, в ходе новой инспекции в марте северокорейцев, работающих на данной площадке, обнаружено не было", - говорится в статье. "По словам Светланы Ганнушкиной, ветеранки правозащитного активизма, помогающей беженцам из Северной Кореи, власти редко задают вопросы об этих рабочих", - передает Лун. "Права людей, работающих на нашей территории, необходимо уважать, кем бы ни были их правители, но этого не делается. Это сфера полного беззакония", - сказала Ганнушкина. Источник: The Guardian