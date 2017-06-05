Новая российская связь Трампа

Пожертвование в полмиллиона долларов на счет вечеринки в честь победы Дональда Трампа, сделанное в декабре прошлого года, может "обернуться проблемами для американского президента, поскольку за ним, возможно, стоит российский госконцерн "Роснефть", пишет корреспондент немецкой деловой газеты Handelsblatt Александр Буш.

Так, в качестве одного из официальных спонсоров приема выступила американская сеть АЗС Citgo: ее "чек" оказался больше, чем у традиционных спонсоров Walmart и Pepsivo. Многие американские водители полагают, что Citgo - американская компания, но в действительности Citgo принадлежит Венесуэле, и потому "деньги от Citgo для президента США могут оказаться проблемой хотя бы из-за непростой ситуации с правами человека в Венесуэле при президенте Мадуро".

Однако настоящие проблемы для Трампа это пожертвование сулит потому, что "с ноября прошлого года у Citgo появился новый совладелец - российский госконцерн "Роснефть". Ему де факто принадлежит половина Citgo", говорится в статье. В частности, 49,9% акций Citgo были обеспечением по кредиту от "Роснефти", а "Роснефть" находится в американском "черном списке" в связи с нарушением международного права и участием в конфликте на Украине. Citgo, как отмечает издание, сделала пожертвование всего через несколько дней после сделки с "Роснефтью", говорится в статье.

Американские сенаторы, продолжает Буш, уже потребовали от министра финансов США проверить имущественные отношения Citgo и "Роснефти". Сенаторы, в том числе кандидаты на пост президента США Марко Рубио и Тед Круз, опасаются за безопасность энергоснабжения США в том случае, если Венесуэла в ближайшие месяцы окажется неплатежеспособной.

Агентство Bloomberg также сообщило о других возможных сделках Венесуэлы и Citgo, которые могут "иметь самые серьезные последствия для президента Трампа". По информации издания, венесуэльские нефтяные компании с позволения левого правительства планировали перерабатывать сирийскую нефть на Карибах, а затем продавать ее через сеть заправок Citgo. Всего на карибском острове Аруба планировались перерабатывать от 50 до 200 тыс. баррелей сирийской нефти в день, хотя против нефти из Сирии введено эмбарго в связи с нарушениями прав человека сирийскими властями.