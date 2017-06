5 июня 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Навальный клянется продолжать борьбу The Wall Street Journal и The Sunday Times публикуют статьи на основе интервью Алексея Навального. В заголовок статьи в британской The Sunday Times вынесены слова: "Великобритания "закрывает глаза на путинских грабителей". Журналист Мэттью Кэмпбелл пишет: "В то время как другие, у кого хватило безрассудства атаковать Владимира Путина, либо мертвы, либо в тюрьме, либо оказались в изгнании, Навальный, юрист и организатор антикоррупционной кампании, ездит по России, призывая людей присоединиться к протесту на следующей неделе против, как он выражается, "группы бандитов", руководящей страной", - говорится в статье. "Почему вы еще живы?" - вот вопрос, который мне задают чаще всего, и это довольно-таки раздражает", - сказал Навальный в интервью газете на прошлой неделе. "Навальный, частично ослепший на один глаз после того, как в апреле кремлевский приверженец облил его токсичной зеленой жидкостью, уверяет, что не "сошел с ума": он надеется, что протест в следующий понедельник послужит для демонстрации "народной силы", которая может вырваться на волю, если ему не позволят баллотироваться в качестве соперника Путина на президентских выборах в марте следующего года", - пишет издание. Поскольку российские СМИ не обеспечивают публичность его кампании, Навальный атакует через интернет "то, что он считает величайшим в стране бедствием, - разворовывание страны Путиным ("царем коррупции", как он его называет) и группой его самых алчных приятелей", продолжает газета. Автор отмечает, что Навальный наносит полновесные удары. Он назвал Британию соучастницей грабежа, поскольку она закрывает глаза на отмывание денег россиянами в Лондоне. "Мы призываем Британию больше не служить зоной комфорта для российских чиновников и олигархов, - сказал он. - Многие из них не просто коррумпированы. Это настоящие бандиты. Британскому правительству следует активнее использовать такие правовые инструменты, как британский Закон о взяточничестве. Мы хотим, чтобы эти люди встречали не столь гостеприимный прием на британской земле". Навальный "уверен, что судебные иски к нему побуждаются Путиным", продолжает газета. Путин "создал эту систему, где каждый важный вопрос должен решаться им. Что нам делать в плане международных отношений и ИГИЛ*? Какого тренера нам следует нанять для футбольной команды "Зенит"?" - говорит Навальный. Газета также пишет: Навальный не считает, что Путин отдавал приказы об убийстве Бориса Немцова или кого-либо из других критиков. "Путин, полагает он, подает "сигналы", и "всякий знает, что делать". Он продолжал: "Я не думаю, что Путин кому-то сказал прямо: пожалуйста, встретьте Навального у его офиса и плесните ему в лицо токсичной жидкостью. Они провели бы совещание и сказали: "Нам следует надавить на него, доставить ему неудобства". Люди умеют читать намеки", - говорится в статье. По мнению автора, Навальный уверен, что его общественная активность - для него не только риск, но и защита. "Они могут арестовать меня сегодня или завтра, но они столкнутся с проблемами", - добавил он, подразумевая свою армию сторонников. Между тем давление на Навального и его сторонников усиливается, отмечает газета. "Некоторым сторонникам герметично закрыли двери их квартир. В среду в Мурманске был сильно избит один из организаторов. В Татарстане арестовали активистов", - пишет издание. "Наша цель - распространиться в географическом смысле", - сказал Навальный. По его словам, протесты - "единственный способ принудить их зарегистрировать меня в качестве кандидата в эту кампанию". По данным издания, в Кремле спорят, разрешать ли Навальному соперничать с Путиным. "Советники Путина говорят ему: "Мы можем сфабриковать результаты выборов, давайте позволим ему баллотироваться, и вы, Владимир Владимирович, можете публично объявить Западу: смотрите, я разрешил ему баллотироваться - и я победил", - сказал Навальный. "Но, на его взгляд, Путин "попал в ловушку" попыток продлить свое президентство навечно, так как, едва он уйдет в отставку, он будет уязвим для привлечения к суду за коррупцию, а бежать ему некуда", - пересказывает газета. Навальный поклялся продолжать свою деятельность любой ценой. "Почему я должен бояться? Эти люди остаются у власти только благодаря инертности общества. Потому что люди молчат", - заметил он. "Алексей Навальный, критик Кремля, клянется продолжать борьбу" - так озаглавлен материал в The Wall Street Journal. Навальный "мобилизовал тысячи демонстрантов по всей стране для протеста против коррупции при президенте Путине. Теперь он говорит, что продолжает свои донкихотские попытки баллотироваться на выборах в следующем году в качестве соперника могущественного лидера своей страны", пишет журналист Натан Ходж. "Теперь перед нами стоит задача создать ситуацию, в которой общество потребует моей регистрации" на выборах 2018 года, сказал Навальный в интервью. "И тогда у Кремля не будет другого выбора, кроме как включить меня в избирательный бюллетень", - добавил он. По мнению издания, перед Навальным по-прежнему стоит чрезвычайно высокая преграда. Суд Кирова признал его виновным в мошенничестве. "Он сказал, что этот вердикт продиктован политическими мотивами, дабы не допустить его выдвижения на выборные должности", - говорится в статье. А в минувшую среду Навальный проиграл дело о клевете по иску Алишера Усманова. Иск был подан "из-за утверждений Навального (прозвучавших в видеоролике, который собрал на Youtube миллионы зрителей), что Усманов замешан в коррупции чиновников", - напоминает издание. "По словам Навального, его больше всего волнует, что дело Усманова станет предлогом для еще большего ограничения свободы интернета в России", - пишет газета. "Кремль, сказал Навальный, пытается блокировать контент в русскоязычных социальных медиа", - пересказывает издание. Иск Усманова о клевете - "просто интересный шаг в более широкой битве за контроль интернета", сказал Навальный. Издание сообщает: "Представители Усманова в письменном ответе на вопросы The Wall Street Journal заявили, что он подал иск к Навальному не по воле российского правительства". "Есть суд в юридическом смысле, а есть суд общественного мнения, - сказано в заявлении. - Г-н Усманов уважает общественное мнение, в том числе взгляды тех, кто сейчас все еще верит Навальному, и он хотел, чтобы его позицию услышала широкая аудитория. Г-ну Усманову показалось, что в этих целях наиболее уместен формат видеоблога". Издание возвращается к Навальному. "Путин имеет постоянно высокий рейтинг. Но Навальный, отметив, что президент не объявил официально о своих намерениях баллотироваться на еще один срок, говорит, что продолжит открывать избирательные штабы по всей стране", - пишет издание. "Мы - единственные, кто ведет предвыборную кампанию, и мы ее продолжим", - сказал Навальный. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.