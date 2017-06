5 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Мэй сказала "хватит" джихадистам - скажет ли Англия? После теракта на Лондонском мосту Тереза Мэй объявила о плане сопротивления "единой злой идеологии экстремизма", и это будет испытанием для страны, которая традиционно гордится мультикультурализмом и толерантностью. В Лондоне каждый восьмой - мусульманин, но часть электората сыта "пониманием", и предстоящие на днях выборы больше не вращаются вокруг "Брекзита" и здравоохранения: единственная тема - терроризм, пишут СМИ. "Тереза Мэй ответила на теракт на стадионе "Манчестер-арена" в прошлом месяце сдержанно: не упомянула об исламистском экстремизме и не предложила новых законов, чтобы с ним бороться. Однако после еще одной ночи террора, на этот раз в Лондоне, тон премьер-министра изменился. "Хватит с нас", - объявила она", - пишет Financial Times. Заявления, сделанный Мэй в воскресенье, по-видимому, знаменуют серьезный сдвиг: она объявила о состоящем из четырех пунктов плане сопротивления "единой злой идеологии экстремизма" и "новому тренду" подражательных терактов", сообщают корреспонденты. "До выборов осталось всего четыре дня, и на Мэй давит необходимость показать, что она держит террористическую угрозу под контролем. Однако испытанием станет то, сколько из ее идей, рассматриваемых в период возбуждения после теракта на Лондонском мосту, она сможет сделать реальностью - особенно когда столкнется с решительными защитниками прав человека и гражданских свобод", - говорится в статье. Новый подход Мэй подразумевает устранение "безопасных мест", в которых, по ее словам, экстремизм может "плодиться": речь идет об в интернете и некоторых мусульманских сообществах. "Честно говоря, слишком много толерантности к экстремизму в этой стране", - сказала Мэй. "Манифест консерваторов предлагает создать официальную "комиссию по противостоянию экстремизму", чтобы продвигать британские ценности и выставлять напоказ экстремизм. Мэй сказала, для этого может потребоваться "ряд трудных и зачастую приводящих в смущение бесед", - передает издание. "Третье направление новой доктрины Мэй - укрепление закона. Консерваторы обдумывают выделение новых правонарушений, ставящих вне закона ненасильственную дискриминацию, а Мэй сказала, что анализирует "необходимость увеличить сроки лишения свободы за связанные с терроризмом преступления - очевидно, даже менее серьезные", - сообщают журналисты. Четвертая часть в подходе премьер-министра может вызвать больше всего споров, считают авторы. Это обещание "пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы обеспечить предоставление полиции и спецслужбам всех полномочий, в которых они нуждаются". "О, город-призрак, - писал Т.С.Элиот в "Бесплодной земле". - Поток толпы на Лондонский стремится мост, я и не знал, что смерть взяла столь многих" (пер. Я.Пробштейна. - Прим. ред.). Субботним вечером слова Элиота пугающе материализовались, когда белый фургон врезался в толпу прохожих, после чего из него выскочили три человека, вооруженных длинными ножами, и начали резать всех без разбора, пишет редакция The Times. Это третье серьезное нападение за три месяца. С нас хватит, как сказала премьер-министр на Даунинг-стрит. Усиленный отпор террору, заявила Тереза Мэй, должен быть дан по четырем направлениям. Недавние теракты, безусловно, связаны идеологически. "Это, в первую очередь, битва ценностей, и если в нее не вступить и не одержать победу на уровне идей, то никаких разумных мер правопорядка ни в каком объеме не будет достаточно", - описывают первое направление авторы. Второе: экстремизм культивируется в интернете. Киберпространство не может быть убежищем террористов, пишет издание, указывая, что информационно-технологическим компаниям следует принять это во внимание. "Третье направление связано с материальными условиями жизни в тех местах, где взращиваются террористы", - говорится в статье. Исламистские группировки, такие как Cage и Prevent Watch, подрывают борьбу с терроризмом, распространяя мифы о Prevent - государственной программе по предотвращению радикализации. Однако работу Prevent следует усилить, а не отказываться от нее. Четвертым направлением является пересмотр стратегии борьбы с терроризмом, считает Мэй, предлагая предоставить властям необходимые новые полномочия для борьбы с террором. "Хотя очевидно, что более длительное тюремное заключение не удержит смертников, решившихся на теракт, но это может сдержать их пособников и соучастников преступления. Что касается дополнительных ресурсов, то в настоящий момент доступные средства покрывают слежку за 3 тыс. подозреваемых джихадистов. Скорее всего, тех, кто представляет опасность, намного больше, и сеть следует раскинуть шире", - говорится в статье. Газета призывает читателей: сохраняйте спокойствие и голосуйте на всеобщих выборах. "Как только выборы пройдут, новому правительству следует позаботиться о соблюдении первого принципа государственного управления - обеспечении безопасности страны", - заключает редакция. Как пишет в итальянской La Stampa Франческо Гуэррера, журналист и генеральный директор Dow Jones Media Group в Европе, теракт на Лондонском мосту глубоко меняет динамику выборов в Великобритании. "Голосование пройдет в атмосфере войны, - говорится в статье, - в стране, подвешенной между желанием сказать "хватит" террору и страхом разрушить основания общества, обязанного своим процветанием множеству культур и религий". Британские выборы больше не вращаются вокруг "Брекзита", финансирования системы здравоохранения или налога на богатых, пишет автор. "Единственной темой с сегодняшнего дня и до четверга (да и после) будет терроризм и то, как с ним бороться". "Enough is enough" - "Теперь хватит", сказала вчера премьер-министр Тереза Мэй на Даунинг-стрит, критикуя "толерантность к экстремизму. "Это жесткие слова, которые предвещают новую политику безопасности, более похожую на Америку, континентальную Европу или Израиль, - полагает Гуэррера. - Политику, предпочитающую защиту пониманию и атакующую врага в интернете, где он занимается прозелитизмом и раздает инструкции". По мнению автора, "это логичный ответ, прежде всего потому, что часть электората "пониманием" сыта по горло. Но это и новый ответ, чуждый традициям страны, которая продолжает гордиться мультикультурализмом, толерантностью и широтой взглядов, страны, где подавляющее большинство полицейских не имеет оружия, а один из восьми лондонцев является мусульманином". "Голосование в Великобритании становится, таким образом, лабораторией того, как западные страны хотят и могут отвечать на слепой и убийственный террор, - подытоживает автор. - В четверг на тайном голосовании миллионы британских граждан проголосуют не только за нового премьер-министра, но и за тип общества, в котором они хотят жить в предстоящие десятилетия".