От Манчестера до Дженина

Мюнхенцы говорили: Франция стала мишенью терроризма по причине своей "агрессивной светскости". Доказательством от противного, увы, является теракт в Манчестере: противоположная модель, явная приверженность к разным религиозным общинам, целые кварталы уже живут по правилам шариата - и, тем не менее, тот же ужас, пишет французский писатель и журналист Бернар-Анри Леви на страницах La Regle du Jeu.

"Недавно я прочел в The New York Times, что одна площадь в Дженине (город на Западном берегу реки Иордан) недавно была переименована, и теперь она носит имя одного из террористов, виновных в убийстве в 1981 году израильского солдата Авраама Бромберга. Как перед лицом подобного признания продолжать сомневаться, действительно ли палестинская сторона желает мира?" - задумывается автор.

"Здесь, во Франции, хуже глухого тот, кто не хочет слышать. Пенсионерка Сара Халими подвергалась травле со стороны своих соседей по дому. Ее обзывали "грязной еврейкой". В начале апреля ночью к ней проник один человек, он стал ее пытать и с криками "Аллах акбар" выбросил из окна. И не только органы правосудия, но и пресса боятся произнести слово "антисемитизм"!" - возмущен Леви.

"Я не думаю, что Макрон является "человеком, ниспосланным провидением", как пишет Франц-Оливье Жисбер (французский журналист и писатель. - Прим. ред.). Но считаю, что самим духом времени он уполномочен обозначить то, что подъем популизма в разных странах не фатален, что демократура не является будущим демократии и что такое неудержимо распространяющееся неприятное явление, как иллиберализм, будет остановлено - я в этом уверен", - заявляет писатель.

"Это же явно осознал посол России во Франции Александр Орлов во время интервью, которое он дал 25 мая Жан-Пьеру Элькабаху на канале CNews, - передает Леви. - Столько кривляний, чтобы уклониться от описания непристойного приема Марин Ле Пен в Кремле, столько усилий, чтобы заставить нас поверить в то, что Россия никогда не была враждебно настроена ни к Эммануэлю Макрону, ни к самой Франции, представителем которой он является - налицо дань уважения порока к добродетели, чему можно на выбор то ли усмехнуться, то ли порадоваться. На этом балу тартюфов, накачанных тестостероном, недоставало лишь Трампа и Эрдогана. Но нет. Они тоже там присутствовали. И одновременно складывали свое оружие".