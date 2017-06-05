Катар подвергнут карантину своими соседями по Персидскому заливу

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив ее в поддержке исламистов и снисходительности в отношении Ирана, пишет французский журналист, специалист по Ближнему Востоку Жорж Мальбрюно в Le Figaro.

"Новое обострение кризиса между Катаром и его главными соседями по Персидскому заливу. Обвинив Доху в финансировании терроризма, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, а также Египет в понедельник объявили о разрыве своих дипломатических отношений с Катаром, - говорится в статье. - Это самый тяжелый кризис между членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива за последние 30 лет".

Для "защиты своей национальной безопасности и угроз терроризма и экстремизма" Эр-Рияд также решил закрыть свои сухопутные, воздушные и морские границы с Катаром, передает журналист.

"Для дестабилизации всего региона Катар принимает различные террористические группировки, такие как "Братья-мусульмане"*, ДАИШ* (арабское название ИГИЛ*) и "Аль-Каида"*, - обвиняет один неназванный саудовский ответственный руководитель. По его мнению, Доха также поддерживает "деятельность террористических группировок, которым оказывает содействие Иран в провинции Катиф (на востоке Саудовской Аравии)", где сосредоточено шиитское меньшинство саудовского королевства, а также в Бахрейне, уже много лет страдающем от активизировавшихся волнений со стороны шиитского большинства этой страны.

В ответ Доха обвиняет своих соседей по Персидскому заливу в стремлении держать ее под надзором. Это "неоправданные" и "необоснованные" меры - так отреагировало Министерство иностранных дел Катара в своем коммюнике. Они ставят перед собой "четкую цель: поставить государство (Катар) под надзор, что означает нарушение его суверенитета" и "совершенно неприемлемо", сообщает журналист.

Как говорится в публикации, в противоположность Саудовской Аравии и Эмиратам, Катар никогда не демонстрировал глубоко враждебную политику в отношении Ирана, с этой страной Доха делит и разрабатывает совместно крупнейшее газовое месторождение в акватории Персидского залива. "Катар никогда не занимался шиитско-суннитской интерпретацией событий, происходящих на Ближнем Востоке", - подчеркивает один неназванный дипломат.

"Саудиты и эмиратцы, при поддержке Дональда Трампа, сделали из Ирана своего врага номер один, - комментирует Мальбрюно. - По вопросу отношений с Ираном Доха не одинока в Персидском заливе: султанат Оман и Кувейт тоже отказываются делать из Ирана предмет особой ненависти. Эти две страны к тому же не присоединились к карантину, наложенному в понедельник Эр-Риядом на Доху".

*"Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ), "Аль-Каида", "Братья-мусульмане" - террористические группировки, запрещенные в РФ.