Макрон, Путин и "органы влияния"

Техники и мотивации у российских и французских СМИ различны, но не оказывается ли одинаковым их результат? - задумывается журналист Liberation Даниэль Шнейдерман.

"Какой же он отважный, наш молодой президент! В ходе своей пресс-конференции в Версале с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон назвал российские франкоязычные СМИ Sputnik и RT France "органами влияния". Аплодисменты (оправданные) от французской прессы. Вышеупомянутые российские СМИ, бесспорно, являются органами влияния, нацеленными на распространение во франкоязычном общественном мнении точки зрения российских властей и дипломатии, не чурающимися ни диффамации, ни клеветы", - считает автор статьи.

"Однако взглянем пошире, - рассуждает журналист. - Эта обличительная пресс-конференция была ретранслирована в режиме реального времени на BFM TV, французском телеканале, который, как и его конкуренты, освещал весь саммит в Версале, старательно акцентируя внимание на учтивой решительности нового французского президента, на достоинстве его рукопожатия, на мастерстве, с которым он осваивается в своих обязанностях, и т.д. В потоке комментариев присоединение Макрона к одному из положений российской дипломатии (сохранение Башара Асада у власти в Сирии) прошло совершенно незамеченным".

"Несколько дней спустя те же телекомментаторы - или их аватары - в прямом эфире обсуждали ошеломляющий макроновский ответный удар на отказ Трампа подписать Парижское соглашение о климате, - говорится в статье. - "Как Макрон стал "лидером свободного мира", - озаглавливает свой материал газета Le Point. В потоке комментариев, приветствующих (и с полным основанием!) этот пиар-ход, скудность президентской программы Макрона в сфере экологии, а также скорость его перехода в другую веру ни разу не были упомянуты".

"Комментаторы последних известий, работающие в прямом эфире, или авторы хвалебных заголовков в онлайн-прессе были бы сильно удивлены, если бы их назвали "агентами влияния" французских властей. Не меньше удивились бы и главные редакторы французских иллюстрированных журналов, которые на протяжении всей эпопеи Макрона посвятили ему бесчисленные обложки (где он один или с женой, в движении или бегом и т.д.), если бы их тоже назвали пропагандистами", - утверждает автор публикации.

"Пропагандистские СМИ, или медиа "влияния", получающие безвозмездное финансирование от политической власти, подчиняются совсем не тем правилам и конечным целям, что коммерческая пресса, которая финансируется своими рекламодателями и акционерами. Единственная задача пропагандистской прессы - донести, пусть даже без финансовой отдачи, политический месседж, - заявляет Шнейдерман. - Главная конечная цель западной коммерческой прессы, наоборот, состоит в обогащении своих акционеров или, по крайней мере, в том, чтобы не дать им потерять слишком много денег (и по возможности выдать высококачественную информацию, но в этом не всегда есть необходимость). Однако даже такая демократическая пресса может стать источником одностороннего подхода и мертвого пространства. А временами и некоторого культа личности".