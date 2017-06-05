Когда мнимый журналист Le Monde пытается убить чеченского командира

Адам Осмаев, возглавляющий украинский батальон, борющийся против пророссийских сепаратистов, в четверг в Киеве был ранен киллером, который представился сотрудником французской газеты, пишет журналист Liberation Пьер Сотрей.

"Зрелищное покушение на убийство произошло в четверг днем прямо в центре Киева. В этот день Адам Осмаев и его жена Амина Окуева думали, что идут на интервью с репортером Le Monde. Мнимый журналист на самом деле оказался киллером при исполнении служебных обязанностей", - говорится в статье.

"Покушение вызвало эмоциональный отклик на Украине, где эту семейную пару уважают за ее вклад в борьбу в ходе конфликта на Донбассе. Выходец из богатой чеченской семьи Адам Осмаев возглавляет Международный батальон имени Джохара Дудаева после гибели в 2015 году на украинском фронте его создателя - легендарного чеченского генерала Исы Мунаева. Это многоопытное воинское формирование, насчитывающее порядка 300 членов, привлекло на Украину многих ветеранов чеченских войн, желающих продолжить свою борьбу против России, а также против людей чеченского президента Рамзана Кадырова, которые встали на сторону пророссийских сепаратистов", - передает журналист.

"Вполне вероятно, что такое несогласие с режимом Рамзана Кадырова чуть не стоило жизни этой паре, - полагает автор статьи. - По данным многих украинских СМИ, в действительности киллером является Денисултанов-Курмакаев по прозвищу Динго, отъявленный преступник и телохранитель чеченского президента. В 2009 году Денисултанов-Курмакаев был арестован в Вене по подозрению в причастности к убийству одного оппозиционера режиму Кадырова".

"В ходе допроса в 2009 году Динго заявил австрийским следователям, что он работал на секретное подразделение спецслужб президента Кадырова, уполномоченное "возвращать на родину чеченцев в изгнании". В столь сдержанной форме описываются похищения и убийства, мишенями которых становятся противники чеченского режима, живущие за рубежом, - комментирует Сотрей. - Он также признался, что в резиденциях президента видел список примерно из 5 тыс. человек, которые находятся в оппозиции к Кадырову или привлекли "неблагоприятное внимание". "Среди этих 5 тыс. лиц 300 были обозначены как "цели, подлежащие уничтожению", - уточнил он".