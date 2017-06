5 июня 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Оголившаяся грудь очаровывает будущего царя - и подогревает российскую культурную войну "Будущего царя околдовала привлекающий внимание непорядок в костюме. Молодая цветущая балерина по имени Матильда Кшесинская, скользя по сцене легендарного Мариинского театра в Санкт-Петербурге, ненадолго приоткрывает свою левую грудь, когда ее белое трико развязывается", - повествует Нил Макфаркуар в американском издании The New York Times. - Идет 1890 год, и цесаревич Николай Александрович, наследник российского престола, сидит в зале в волнении". "Костюмная драма, где фигурирует этот момент, - фильм под названием "Матильда" в честь танцовщицы - должен выйти только в октябре, - продолжает автор. - Однако выхода трейлеров этой сцены и нескольких других роликов, изображающих страстный роман, который за этим последовал, хватило, чтобы разжечь огненную бурю в российских культурных войнах". "Эти стычки столкнули ряд самых видных сторонников президента Владимира Путина в его самопровозглашенной роли защитника традиционных православных ценностей и творческое сообщество, которое твердо намерено защищаться от любого намека на цензуру в советском стиле", - говорится в статье. Автор сообщает, что бывший прокурор Крыма и ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская поручила экспертной комиссии из четырех человек изучить фильм - среди экспертов есть специалисты по религии, литературе и психологии. Сорокастраничное заключение комиссии провозгласило, что "Матильда" порочит образ Николая, особенно с учетом того, что Кшесинскую посчитала слишком "уродливой", чтобы привлечь его внимание, говорится в статье. "Хотя роман хорошо документирован личными письмами обоих его участников из государственных архивов, доклад назвал их связь "мифом". Режиссер Алексей Учитель, снявший фильм, рассказал изданию, что он в некотором замешательстве из-за преждевременной критики. "Для меня это было большим сюрпризом, - отметил Учитель. - Я не ожидал, что фильм вызовет споры даже до своего выхода. Больше всего меня беспокоит, что они еще не видели фильм, но уже его осуждают". "Просьба режиссера о том, что люди должны дождаться просмотра законченного фильма, перед тем как высказать свои суждения, была поддержана министерством культуры и различными высокопоставленными чиновниками, включая пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, - сообщает журналист. - Однако это мало способствовало снижению градуса враждебности РПЦ и ее последователей. Некоторые хотят запрета фильма, а самые резко настроенные пригрозили поджечь кинотеатры, которые его покажут". "Главное возражение Церкви состоит в том, что, поскольку царь Николай II и его супруга были канонизированы в 2000 году, фильм является оскорблением чувств верующих, что в России считается преступлением", - поясняет автор. "Хотя Учитель признал, что фильм содержит элементы вымысла, он подверг сомнению историческую интерпретацию, которую используют его религиозные критики, - говорится в статье. - Николай II стал святым мучеником из-за того, что погиб вместе с семьей под градом пуль большевистской расстрельной команды, а не из-за своего образа жизни". "Их главное беспокойство в том, что, поскольку он был расстрелян со всей своей семьей и поэтому стал святым, у него не могло быть романов, - отметил в интервью Учитель. - Напротив, абсолютно правильно показать его в таком человечном образе". Режиссер также отозвался об экспертизе Поклонской как о вздоре, говорится в статье. "Со стороны экспертов является немного оскорбительным то, что они говорят, будто Николай II влюбился в уродливую женщину, - сказал автор фильма. - Это на уровне кухонных пересудов, а не экспертизы". "Группа из 40 выдающихся режиссеров подписала открытое письмо к правительству в поддержку Учителя, заявляя, что они не хотят вновь переживать цензуру СССР, которая "калечила судьбы художников и препятствовала развитию искусства", - говорится в статье. "По рассказам многих, Кшесинская обладала поразительным очарованием, которое привлекло широкий круг поклонников", - отмечает автор. Будущий царь поставил точку в этом романе своим браком с немецкой принцессой, но у балерины были впереди другие царственные ухажеры: она встречалась с двумя кузенами царя, выйдя замуж за одного из них, и в итоге скончалась в Париже в 1971 году, не дожив нескольких месяцев до своего столетия, подытоживает журналист. Источник: The New York Times