5 июня 2017 г. Бен Протесс, Эндрю Э.Крамер и Майк Макинтайр | The New York Times Банк, оказавшийся в центре расследования властей США, проецирует российскую "мягкую силу" "Несмотря на его присутствие на Уолл-стрит, детально описанное в финансовых документах, о которых ранее не сообщалось, "Внешэкономбанк" (ВЭБ) не является нормальным банком", - утверждают журналисты The New York Times Бен Протесс, Эндрю Э.Крамер и Майк Макинтайр. "Он целиком принадлежит российскому государству. Он "переплетен" с российской разведкой. А премьер-министр России, согласно законодательству, является председателем его наблюдательного совета", - продолжают авторы. "Теперь ВЭБ оказался в центре международной "огненной бури", которая опасна для президентства Трампа, так как в период перехода президентской власти в США глава банка - видный выпускник российской "школы разведчиков" - встречался с Джаредом Кушнером, зятем президента Трампа. Эта встреча оказалась в фокусе расследования федеральной контрразведки, которая изучает возможный сговор между избирательным штабом Трампа и российским правительством", - пишет газета. Издание напоминает, что три года назад администрация Обамы наложила на ВЭБ санкции. "Они фактически препятствуют ему в большинстве случаев браться за новую деловую деятельность в США. Однако, судя по интервью с американскими банкирами и отставными чиновниками, с тех пор ВЭБ потихоньку продолжает появляться на Уолл-стрит на случай отмены санкций", - говорится в статье. По мнению авторов статьи, с победой Трампа показалось, что момент отмены санкций близится. "И тогда глава банка Сергей М.Горьков в декабре поехал в Нью-Йорк на "роуд-шоу" для продвижения банка, как он сам это назвал; оно делало ставку преимущественно на перспективы улучшения российско-американских дипломатических и деловых отношений", - пишут авторы. "Как выяснила The New York Times, во время этой поездки Горьков встретился с банкирами в JPMorgan Chase, Citigroup и в еще одном, неназванном американском финансовом учреждении. Банкиры из Goldman Sachs тоже пытались организовать встречу, но в итоге вышли противоречия с графиком", - пишут авторы, отмечая, что такие встречи не подпадают под санкции. Издание отмечает: JPMorgan Chase и Citigroup занимаются клирингом финансовых транзакций ВЭБа - деятельностью, которую не затронули санкции. Раньше "Goldman и другие помогали российскому банку с эмиссией бондов. Эта деятельность заблокирована санкциями, а ВЭБ жаждал ее возобновить", - пишут авторы. По мнению издания, продолжение заимствований на Западе - срочная приоритетная задача Москвы. "По словам банковских аналитиков, за последние три года Минфин России потратил на поддержку этого банка около 10 млрд долларов", - говорится в статье. "Во время той же поездки Горьков встретился с Кушнером. Эта встреча, о характере которой все еще спорят, последовала за разговором Кушнера с российским послом Сергеем И.Кисляком об открытии канала связи с российскими официальными лицами во время передачи президентской власти, как утверждают действующие и бывшие американские официальные лица", - передает издание. Газета пишет: "ФБР и расследователи Конгресса сейчас изучают версию о том, что Кушнер встретился с Горьковым, возможно, для того, чтобы поспособствовать установлению прямой линии связи с российским президентом Путиным или по другим причинам, о которых Белый дом не упомянул". По мнению издания, заявления Белого дома и ВЭБа противоречат друг другу. "Белый дом заявил, что о встрече попросил Кисляк и что "Кушнер действовал в качестве чиновника переходной команды". Но ВЭБ заявил, что Горьков встретился с Кушнером, который в тот момент все еще руководил семейной компанией в сфере недвижимости, чтобы поговорить о бизнесе. В заявлении говорилось, что руководство ВЭБа встретилось "с рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США"; это утверждение подкрепляется тем, что писала The New York Times о встречах Горькова с банками (так в оригинале. - Прим. ред.) в Нью-Йорке", - пишет издание. "Свертывание санкций было существенной частью стратегии Горькова при визите в Нью-Йорк и играло центральную роль для оздоровления его банка, - продолжают журналисты. - В следующем месяце, на первой неделе президентства Трампа, сотрудники администрации США дали понять, что раздумывают об отмене санкций, порожденных конфликтом на Украине". Газета нашла и другие общие звенья между ВЭБом и избирательным штабом или приближенными Трампа. "Сотрудник банка, который в прошлом году признал себя виновным в шпионаже на Россию из нью-йоркского офиса ВЭБа, участвовал в неудачной российской схеме по вербовке в шпионы Картера Пейджа - американского бизнесмена, который позднее стал советником штаба Трампа. Согласно ранее неопубликованным документам, "слитым" в составе колоссального свода материалов, названных "Панамскими документами", ВЭБ также приобрел акции украинского сталелитейного комбината, когда они были проданы деловым партнером Трампа, построившим в Торонто отель под маркой Трампа", - утверждает издание. Эти взаимоотношения вызывают опасения, что ВЭБ распространяет российское влияние. "ВЭБ и Путин неразрывно связаны", - утверждает издание. "Это не банк, - сказал аналитик Карен Вартапетов (Standard&Poor?s. - Мы должны обращаться с этим банком скорее как с правительственным агентством. Он используется правительством как инструмент для инвестиций в проекты, которые важны в политическом и социальном смысле, но не всегда жизнеспособны в финансовом отношении". В 2010 году бизнесмен Алекс Шнайдер, который строил "отель Трампа" в Торонто, намеревался продать сталелитейный завод на Украине. "Его компания Midland Resources Holding Ltd., владевшая заводом "Запорожсталь", продала как минимум половину своей доли пяти офшорным компаниям, которые получили финансирование от ВЭБа", - утверждает издание, ссылаясь на документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые раздобыл Международный консорциум журналистов-расследователей. "Документы демонстрируют, что спустя один год после приобретения доли в "Запорожстали" пять компаний (базирующихся на Кипре и Британских Виргинских островах) перевели ее под российский контроль. В каждом случае акции компаний были "заложены в пользу" ВЭБа, что значит, что банк фактически получил их в собственность взамен на финансирование покупки сталелитейного завода", - утверждает издание. Газета отдельно описывает "длительные связи" ВЭБа с Вашингтоном и Уолл-стрит. Экс-сотрудник министерства финансов США Закари К.Голдман заметил: "То, что ограниченные взаимодействия с ВЭБом разрешены законом, не означает, что они не сопряжены с репутационными и другими рисками. В случае с этим конкретным учреждением меня бы обеспокоило то, что, по некоторым сообщениям, оно связано с российскими спецслужбами". Газета отмечает: 48-летний Горьков в 1994 году закончил Академию ФСБ. Как и многие сотрудники спецслужб его поколения, он пришел в банковское дело и нефтяной бизнес. "В биографии Горькова на сайте ВЭБа ничто не намекает на то, что он когда-либо служил в ФСБ. Банк не ответил на вопросы, работал ли он на это ведомство", - сообщают журналисты. "Но известно, что банк имел в штате сотрудников спецслужб", - утверждает газета, напоминая об истории с предъявлением обвинений Евгению Бурякову, сотруднику нью-йоркского офиса ВЭБа, которого в США обвинили в работе на СВР. Заодно были предъявлены обвинения еще двум россиянам, которым инкриминировалась попытка завербовать Пейджа. Позднее "Буряков признал себя виновным, а ВЭБ оплатил его расходы на юристов", говорится в статье. Источник: The New York Times