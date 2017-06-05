Язык как политика

Была еще ночь, когда первые нетерпеливые родители собрались перед минской гимназией номер 23, куда они хотели записать своих детей. Обучение в этой школе ведется на белорусском языке. "Подобные школы в Белоруссии - исключения", - пишет Франк Нингуйзен на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. По статистике, 87% всех белорусских школьников обучаются на русском языке, и только оставшиеся 13% - на белорусском. На днях газета "Наша нива" назвала это "катастрофой". "Год за годом в стране прогрессирует русификация", - писало издание.

"Но теперь, вероятно, пришло время перемен, и предрассветная очередь на запись в школу - их первый признак. (...) В стране в целом растет интерес к белорусскому языку", - подчеркивает журналист.

"Еще два года назад мы могли выполнить пожелания всех родителей, - рассказывает директор 23-й гимназии Ирина Пасюкович. - Но теперь все изменилось. Все больше родителей хотят, чтобы их дети учились на белорусском языке. И нам, к сожалению, приходится некоторым отказывать".

Но "внедрение белорусского языка в авторитарно управляемой восточноевропейской стране - не только желание родителей, школьников и чиновников от образования, но еще и политика". Отныне белорусский язык "в стране снова в моде, и это связано как с президентом Александром Лукашенко, так и с конфликтом на Украине".

"С тех пор Белоруссия стала намного более недоверчива к своему большому соседу России. Страна хочет показать себя более независимой и суверенной. И вряд ли что-то способно символизировать это сильнее, чем расширение возможностей для национального языка, который, как и русский, является в стране официальным", - продолжает Нингуйзен. Более того, Лукашенко неоднократно подчеркивал, что в последнее время он все больше и больше говорит на белорусском со своим сыном.

"Отныне запустить колесо в обратную сторону будет тяжело. Все большее число родителей высказываются за обучение на белорусском языке, и число школ с белорусским медленно растет. Вполне возможно, в Белоруссии даже появится университет, где, само собой разумеется, будут преподавать на белорусском", - заключает Нингуйзен.