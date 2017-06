5 июня 2017 г. Террор на Лондонском мосту | The Times Террор на Лондонском мосту "О, город-призрак, - писал Т.С.Элиот в "Бесплодной земле". - Поток толпы на Лондонский стремится мост, я и не знал, что смерть взяла столь многих" (пер. Я.Пробштейна. - Прим. ред.). Поздним субботним вечером слова Элиота пугающе материализовались, когда белый фургон врезался в толпу прохожих, после чего из него выскочили три человека, вооруженных длинными ножами, и начали резать всех без разбора, пишет редакция The Times. "Это третье серьезное нападение за три месяца: до этого были теракты на Вестминстерском мосту и на стадионе Manchester Arena. С нас хватит, как сказала премьер-министр на Даунинг-стрит", - говорится в статье. Усиленный отпор террору, заявила Тереза Мэй, должен быть дан по четырем направлениям. "Первое: недавние теракты, хотя они и не связаны в организационном плане, безусловно, связаны идеологически. Это, в первую очередь, битва ценностей, и если в нее не вступить и не одержать победу на уровне идей, то никаких разумных мер правопорядка ни в каком объеме не будет достаточно", - передают авторы. Второе направление должно отражать тот факт, что экстремизм культивируется в интернете. Киберпространство не может быть убежищем террористов, пишет издание, указывая, что информационно-технологическим компаниям следует принять это во внимание. "Третье направление связано с материальными условиями жизни в тех местах, где взращиваются террористы", - говорится далее. "Мэй имела право сказать, что экстремизм слишком легко переносится в Великобритании", - считают журналисты. Исламистские группировки, такие как Cage и Prevent Watch, подрывают борьбу с терроризмом, распространяя мифы о Prevent - государственной программе по предотвращению радикализации. Слишком многие лидеры мусульман, по словам бывшего главного прокурора Великобритании Назила Афзала, охотнее представляют членов своей общины как жертв, нежели как людей, несущих ответственность за собственные действия, пишет издание. Работу Prevent следует усилить, а не отказываться от нее, считают авторы статьи. "Четвертым направлением является пересмотр стратегии борьбы с терроризмом, которая на данный момент дала сбои три раза за столько же месяцев", - пересказывают идеи премьер-министра журналисты. Она предлагает предоставить властям необходимые новые полномочия для борьбы с террором. "Хотя очевидно, что более длительное тюремное заключение не удержит смертников, решившихся на теракт, но это может сдержать их пособников и соучастников преступления. Что касается дополнительных ресурсов, то в настоящий момент доступные средства покрывают слежку за 3 тыс. подозреваемых джихадистов. Скорее всего, тех, кто представляет опасность, намного больше, и сеть следует раскинуть шире", - говорится в статье. Нынешнее преступление, как и взрыв в Манчестере, было осуществлено в разгар предвыборной кампании, отмечает газета. "Следовательно, после кровавого преступления на Лондонском мосту и учитывая то, что всеобщие выборы не за горами, мы считаем нужным донести до читателей две мысли. Первая: сохраняйте спокойствие и голосуйте. И вторая: как только выборы пройдут, новому правительству следует позаботиться о соблюдении первого принципа государственного управления - обеспечении безопасности страны", - заключает редакция. Источник: The Times