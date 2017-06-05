Где российское меньшинство находится в большинстве

Этнические русские в Эстонии поддерживают связь с Россией. Но к кому они лояльны в большей степени? Таким вопросом задался политический обозреватель Die Welt Герхард Гнаук.

Житель эстонского города Нарва Валерий Четвергов, в советские времена возглавлявший местный горисполком, является председателем Объединения российских соотечественников Нарвы. Он представляет интересы этнических русских, коих в Эстонии, по данным переписи 2011 года, 24,8%. Но в 60-тысячной Нарве все совершенно наоборот: благодаря национальной политике послевоенного времени этнические русские составляют 90% населения. "Ни о каком меньшинстве здесь не может быть и речи", - сказал бывший партийный функционер, в прошлом также возглавлявший завод "Балтиец", выпускавший оборудование для ядерной отрасли.

Сегодня, по словам Четвергова, "никаких крупных предприятий тут нет". На заводе-правопреемнике "Балтийца" работает только десятая часть от некогда 4,5 тыс. сотрудников. На окраине города находится огромное здание текстильной мануфактуры XIX века "Кренгольм". Несколько лет назад шведская компания хотела сделать там "увеселительный центр для богатых туристов из Санкт-Петербурга", который находится всего в 140 км, но затем началась война на Украине, обвалился курс рубля, и с тех пор инвестиции заморозили, говорится в статье.

В 1990-х годах, продолжает Четвергов, "эстонские политики любили говорить, что они создадут русским такие условия, что те будут уезжать из страны. Да, многие в результате уехали в Россию, кто-то - преимущественно после вхождения Эстонии в Евросоюз - уехал в Европу. Но подавляющее большинство осталось в стране, хотя их семьи приехали туда только в советские времена и после развала СССР не получили эстонское гражданство автоматически". "В итоге сейчас у трети русских в Нарве - синий эстонский паспорт, у трети - красный российский, и еще у трети - серый", - рассказал собеседник издания.

"Серый" документ получают "неграждане". Российские СМИ часто возмущаются, что многим жителям Эстонии отказывают в предоставлении гражданства и заставляют сдавать языковой экзамен. Но статус эстонского "негражданина" имеет и свои плюсы: он дает возможность ездить по ЕС и в Россию без виз. Также его владелец подпадает под трудовое право ЕС и имеет право не исполнять воинскую обязанность в России, поясняет автор статьи.

Тем не менее, в последнее время Четвергов видит улучшения. "Мы больше не слышим от эстонских политиков, что мы чужие и не имеем права жить здесь. Также в Нарве стало лучше с возможностью учить эстонский язык", - сказал он.