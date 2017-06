5 июня 2017 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Журналистка NBC увидела агрессивного, раздраженного Владимира Путина. Такое поведение может навредить ему "Когда российский президент Владимир Путин пригласил журналистку канала NBC Мегин Келли для театрализованного интервью на фешенебельном форуме в Санкт-Петербурге, возможно, он считал, что ему придется легче, чем Дональду Трампу во время его конфронтации с Келли в ходе кампании 2016 года. Но все вышло по-другому", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Появление Путина на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме должно было продемонстрировать роль России в мировой экономике. И в подготовленных заявлениях Путин предстал спокойным и располагающим к себе адвокатом своей страны. Но затем пришло время встречи с Келли, в ходе которой прозвучали острые вопросы о скандале с хакерством, Сирии и Украине - и Путин становился все более агрессивным, саркастичным и раздраженным", - говорится в статье. "Россиянам, возможно, понравилось боевое выступление Путина - это часть его имиджа, и он, без сомнений, популярен в своей стране. Но события того дня также продемонстрировали, как обвинения в адрес России во вмешательстве за рубежом, хотя они считаются здесь свидетельством возрождения российской силы, также омрачают попытки Путина привлечь больше иностранных инвестиций и расширить глобальную роль России", - считает автор. Главы американских компаний, у которых есть деловые интересы в России, "затаились", отмечает ведущий американский бизнесмен в стране. "Трудно привлечь в Россию новые инвестиции, когда политическая ситуация [касающаяся России] столь неопределенна", - отметил он. Петербургский форум задуман как попытка "ребрендинга" новой России, по образцу Давосского форума, отмечает журналист. Его официальной темой в этом году было достижение "нового баланса", с учетом роста российского экономического влияния в мире, говорится в статье. "Россияне, с которыми я побеседовал здесь и в Москве, откровенно высказались, что России до этого еще очень далеко", - пишет Игнатиус. Политолог Андраник Мигранян отметил такие проблемы современной России, как "неразвитость институтов" и "система ручного управления" страной. Издание также упоминает о сохранении зависимости страны от экспорта энергоносителей и коррупции. Проблема состоит в том, что в 1991 году "мы ввели капитализм, но не принципы правового государства", считает политолог и экономист Сергей Караганов. "Эта коррупция предоставляет возможность править, не применяя грубой силы. Если ты знаешь, что многие из твоих людей на местном уровне коррумпированы, их можно заставить подчиняться. Но это не создает возможностей для развития", - говорит он. "Это и есть суть проблемы Путина. Его стиль "крутого парня" и сильного лидера, безусловно, помогает ему управлять Россией. Но это также, возможно, стоит на пути его желания привести страну к более развитому и процветающему состоянию как внутри, так и на внешних рынках", - заключает Игнатиус. Источник: The Washington Post