5 июня 2017 г. Дэвид Фарентолд | The Washington Post Путин назвал обвинение во вмешательстве в выборы в США "полной чушью" в интервью Мегин Келли В интервью журналистке канала NBC Мегин Келли, показанному в воскресенье вечером, российский президент Владимир Путин с раздражением опроверг соображения, что его правительство вмешивалось в выборы в США в 2016 году или что у него есть компрометирующая информация по президенту Трампу, передает The Washington Post. "Они введены в заблуждение и не анализируют информацию в полном объеме, - ответил Путин на утверждение Келли, что американские разведывательные агентства пришли к выводу о вмешательстве России. - Я ни разу не видел каких-то прямых доказательств вмешательства России в президентские выборы в США". Интервью временами было напряженным - Путин назвал вопросы Келли "полной чушью". "Вам скучно жить, видимо", раз американцы докатились до выдумывания историй о России, заявил он. "Келли продолжала давить на Путина. Но интервью не дало почти ничего нового", - пишет корреспондент Дэвид Фарентолд. "Российский лидер, бывший разведчик КГБ, не склонен забываться на какое-то время или признавать свою вину, - говорится в статье. - Когда Келли спросила его об обвинениях в российском вмешательстве в предвыборную кампанию, он ответил, вспомнив теорию заговора об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году". В некоторых случаях Путин утверждал, что он даже не знал о контактах, о которых сообщалось в американских СМИ, в частности с Джаредом Кушнером и Майклом Флинном. Путин отрицал, что россияне вмешивались в выборы в США, но продемонстрировал логику России с точки зрения морали, отмечает издание. "Куда пальцем на карту мира ни ткнешь, везде вам будут жаловаться на то, что американские официальные лица вмешиваются в их внутренние политические процессы", - сказал он. "Как оправдание звучит", - заметила Келли. "Это звучит не как оправдание, это звучит как констатация факта, - заявил Путин. - Каждое действие имеет соответствующее противодействие". Источник: The Washington Post