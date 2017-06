5 июня 2017 г. Джулиан Барнс, Антон Трояновский и Роберт Волл | The Wall Street Journal Европе приходится решать проблему своих поредевших армий "Солдаты в немецком 413-м батальоне легкой пехоты рядом с побережьем Балтийского моря пожаловались в прошлом году, что у них было недостаточно снайперских винтовок и противотанкового оружия или же подобающих транспортных средств", - сообщают Джулиан Барнс, Антон Трояновский и Роберт Волл в американском издании The Wall Street Journal. - Во время учений, как они рассказали парламентскому омбудсмену, у их подразделения не было боеприпасов для симуляции сражения. Вместо этого им сказали представить себе взрывы". По всей Европе, заявляет издание, "подобные недостачи пронизывают наземные, морские, воздушные и киберсилы после многих лет сокращений расходов на оборону". "В прошлом месяце, - говорится в статье, - президент США Дональд Трамп вызвал раздражение европейских лидеров, когда раскритиковал их в новой штаб-квартире НАТО за недостаточные расходы на оборону и то, что он назвал неоплаченными военными счетами. Нынешние и бывшие европейские чиновники поспешили отметить, что члены НАТО не задолжали США взносов, но они признали, что Трамп не был неправ: у Европы недостаточно потенциала, чтобы себя защитить". "Трамп вряд ли нажил много друзей во время путешествия в Брюссель, - сказал изданию британский генерал в отставке Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе. - Как бы то ни было, Трамп абсолютно прав в том, что европейские страны не тратят в достаточном размере на оборону". "Несмотря на сокращения в бюджете Пентагона за последние годы, военные расходы США намного превосходят траты Европы, а американские конвенциональные силы в общем лучше обучены и имеют лучшее снаряжение, чем европейские партнеры, - отмечают авторы. - Оборонный бюджет США, 680 млрд долларов, по расчетам НАТО, затмевает бюджет европейских членов альянса, которые в общей сложности тратят 242 млрд долларов". "Подлинным сигналом тревоги, по словам чиновников, стала аннексия Крыма Россией в 2014 году и последующее вмешательство Москвы в Сирии, - продолжают журналисты. - Обе эти операции продемонстрировали новую российскую тактику и оружие. Оружие холодной войны, которым долгое время пренебрегали, вдруг вновь приобрело актуальность". "Российские наземные силы реализуют самую масштабную за последние 50 лет программу модернизации, - отметил в разговоре с газетой Кристофер Фосс, британский эксперт по бронетехнике. - Их новые транспортные средства представляют собой кардинальное изменение в потенциале по сравнению с тем, что есть у НАТО". "На протяжении десятилетий, - поясняет издание, - атомные силы НАТО поддерживали мир, компенсируя какой-либо дисбаланс в конвенциональных силах. Согласно существовавшему образу мыслей, Россия не стала бы рисковать уничтожением планеты, вторгшись в страну НАТО. Однако, учитывая опасности атомной войны, Запад рассмотрел бы возможность нажатия на кнопку только в случае тотальной атаки. Так называемый гибридный сценарий, как в Крыму, при котором группка неустановленных солдат тайно перешла границу, чтобы подогревать беспорядки, не поддается атомному сдерживанию". "Именно здесь и место конвенциональному оружию", - считают журналисты. Лучшим способом помешать Москве подогревать волнения на границах НАТО являлась гарантия того, чтобы мир знал, что у НАТО есть огневая мощь, чтобы выиграть любой конфликт, рассказали изданию американские и натовские чиновники. "Примером вызовов, стоящих перед НАТО, чтобы достичь сегодня такого сдерживания, является сокращение количества имеющихся на вооружении танков", - пишут авторы. Так, если в Германии на пике холодной войны было 2125 боевых танков "Леопард 2", то по состоянию на прошлую осень у нее их осталось 244, из которых лишь половина была готова к боевым действиям, сообщает газета. "Сокращение привело к тому, что иногда подразделения должны одалживать танки у родственных подразделений для обучения, предупреждая их лишь за несколько часов", информирует газета со ссылкой на чиновника в Бундестаге. "НАТО заявляет, что его члены начинают превозмогать кризис", - говорится в статье. "Позднее в этом месяце альянс примет новый оборонный план, увеличивающий количество тяжелых вооружений, таких как танки, а также говорящий о необходимости дополнительных разведывательных самолетов, танкеров для дозаправки в воздухе и стратегических воздушных перевозок", - сообщают авторы со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО. На последнем саммите НАТО, где Трамп разругал европейцев, несколько лидеров заявили, что они будут публично поддерживать увеличение военных расходов ради национальной безопасности их собственных стран, а не из-за требований Америки, подытоживает издание. "Но они также приватно сказали Трампу, что они с ним согласны", - пишут журналисты со ссылкой на дипломатов. "В какой-то степени он прав", - цитирует газета в завершение слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте после натовского саммита. Источник: The Wall Street Journal