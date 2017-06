5 июня 2017 г. Джеймс Ставридис | The Wall Street Journal Нарастающие угрозы США на море После распада Советского Союза и вызванного им упадка советского флота "казалось, что океаны еще десятки лет будут огромным американским озером", отмечает бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной адмирал Джеймс Ставридис в статье, опубликованной в The Wall Street Journal. "Сейчас эта эра подошла к концу, - говорится в статье. - Сегодня мы видим, как и Россия, и Китай резко развивают военно-морскую сферу. Русские восстанавливают свои военно-морские активы и делают хитроумные стратегические выборы относительно них, тогда как Китай впитывает и применяет самые последние технологии - в большинстве своем краденые, - чтобы заметно улучшить свой растущий флот", - говорится в статье. "К 2020 году русские построят 100 новых кораблей, сопоставимых с лучшими в американском флоте, - указывает Ставридис. - Почти 20 из них отправятся в спорные воды Черного моря и будут управляться из превосходной военно-морской базы, которую русские аннексировали вместе с Крымом в 2014 году. Их операции в Сирии, запускавшиеся из Средиземного моря в последние годы, показывают, что они знают, как эффективно использовать свои новые активы". "При Владимире Путине русские превращают открытое море в зону настоящей конфронтации. В международных водах, таких как Черное и Балтийское моря, российские корабли и самолеты играют в непрофессиональную высокоскоростную игру в "ножички" с нашими эсминцами и самолетами. Вопрос времени, когда просчет приведет к дымящемуся корпусу судна или падению самолета с высокими тактико-техническими характеристиками - и серьезному международному инциденту", - пишет отставной адмирал. Амбиции Китая ограничены Южно-Китайским и Восточно-Китайским морями, однако в них он делает безрассудные шаги. Китай претендует на суверенитет над всем Южно-Китайским морем и досаждает японским судам и самолетам, обеспечивающим контроль над островами Сенкаку. "Ясно, что и Россия, и Китай намерены бросить вызов США в море. Вопрос в том, что мы будем делать по этому поводу", - говорится в статье. "Прежде всего, нам нужно больше кораблей", - указывает Ставридис. "Нам нужно гораздо больше делать совместно с нашими союзниками и партнерами, - заявляет он далее. - У НАТО сотни серьезных океанских судов, но наши совместные программы учений атрофировались. В Азии у японцев, южнокорейцев, австралийцев, новозеландцев и других есть реальный военно-морской потенциал, однако нам нужно более стратегически объединить все эти силы вместе". "Нам нужно больше беспилотных самолетов и подлодок, чтобы обеспечить лучшее наведение на цель, более продвинутые возможности для обороны против крылатых ракет и кибервойны со все более изощренным оружием наших противников, а также более существенные запасы крылатых ракет точного наведения", - говорится в статье. "Наконец, мы должны помнить, что наше главное стратегическое средство ядерного сдерживания расположено в море в форме межконтинентальных баллистических ракет на малозаметных подлодках. Перестройка этого формирования, которое устаревает, должна стать национальным приоритетом", - полагает Ставридис. Источник: The Wall Street Journal