Владимир Путин хочет, чтобы Евросоюз был "единым и процветающим"

В понедельник российский президент Владимир Путин выразил желание сотрудничать с "единым и процветающим" Евросоюзом, опровергая всякое стремление со своей стороны "раскачать" или "разделить" ЕС посредством создания отношений с сепаратистскими или евроскептическими партиями, пишет редакция канадского издания La Presse со ссылкой на AFP.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз - наш крупнейший торгово-экономический партнер. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих", - заявил российский президент в интервью австрийскому телеканалу ORF, вышедшему накануне его приезда в Вену.

"У нас нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе", - добавил Путин.

Когда его спросили о существующем с 2016 года соглашении о сотрудничестве между "Единой Россией", партией правящего большинства в России, которую он долгое время возглавлял, и крайне правой Австрийской партией свободы (FPÖ), являющейся партнером нынешней правительственной коалиции, Путин признал, что "внутри политических партий" могут иметь место "определенные предпочтения" в плане сотрудничества, передают журналисты.

"Мы исходим только из простых прагматических соображений (...) Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности с нами работать", - сказал он.

"Только в этом ищите причину для контактов наших политических партий, формирований, движений и европейских, а не в желании что-то там раскачать или чему-то помешать в самом Евросоюзе. Мне хотелось бы, чтобы Австрия и другие страны ЕС выбросили эту мысль у себя из головы", - заявил Путин, высказывания которого были переведены на немецкий язык.

Австрийские крайне правые, критически настроенные в отношении европейских социальных институтов, одобрили аннексию Крыма, и FPÖ, получившая портфели нескольких министров в коалиционном правительстве, которым с декабря 2017 года руководит консерватор Себастьян Курц, является сторонницей отмены европейских санкций, связанных с украинским конфликтом, говорится в публикации.

В марте Австрия, в отличие от многих европейских стран, не выслала российских дипломатов в русле дела Скрипаля, отмечают авторы.

Во вторник в Вене Путин встретится с федеральным президентом Австрийской Республики, экологом и либералом Александром Ван дер Белленом, а также с федеральным канцлером, консерватором Себастьяном Курцем, информирует La Presse.