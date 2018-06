5 июня 2018 г. Дэвид Акс | The Daily Beast Российский экспериментальный арсенал в сирийском небе "Российские военные наконец объяснили загадочное и краткое появление прототипов малозаметных истребителей С-57 в Сирии в феврале, - рассказывает Дэвид Акс в The Daily Beast. - Истребители Су-57 провели "практические" пуски "многообещающих тактических крылатых ракет", как заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Москве". "Однако есть основательные причины полагать, что объяснения Шойгу - вранье. Похоже, Кремль полон решимости выставить свои малозаметные истребители в как можно лучшем свете, так как перспективы массового производства проблемных боевых самолетов меркнут", - говорится в статье. "Ничто в видеозаписи, показанной Шойгу, не подтверждает, что пуск прошел в Сирии, а не, скажем, на отдаленном испытательном полигоне в российской глубинке. Центральное командование сказало The Daily Beast, что не может подтвердить запуск каких бы то ни было ракет посредством Су-57 в Сирии. Российское министерство обороны не ответило на электронное письмо с просьбой предоставить твердые свидетельства предполагаемого испытания ракет", - рассуждает журналист. "Писатель Том Купер, эксперт по российским вооружениям, сказал, что скептически относится к заявлению Шойгу", - передает Акс. "Было бы слишком рискованно испытывать новые крылатые ракеты в Сирии, - сказал Купер The Daily Beast. - Что, если бы ракета потерялась? Приземлилась бы в Турции? Или в Ливане? Или в Израиле?" "Более того, по словам Купера, любые воздушные испытания в Сирии выставили бы новое и предположительно продвинутое оружие для пристального обозрения находящимися рядом американскими и союзническими солдатами. Купер пошутил, что проводить испытания над Сирией - все равно что упаковать боеприпасы и отправить их "прямиком в Белый дом", - говорится в статье. "Павел Подвиг, эксперт по российской армии, сказал The Daily Beast, что рассказ Шойгу об испытании ракет "может быть" простой пропагандой", - передает Акс. "Джастин Бронк, эксперт по боевым самолетам в Королевском институте оборонных исследований (Великобритания), сказал Business Insider, что Россия "отчаянно" нуждается в иностранных инвестициях для продолжения работы над Су-57. В этом контексте драматичное - пусть даже инсценированное - испытание ракет имеет смысл", - говорится в статье. По словам Купера, когда речь идет о проблемной московской программе создания истребителей-невидимок, "все инсценируется показухи ради. И почти наверняка в России". Источник: The Daily Beast