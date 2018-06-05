Президент Украины Петр Порошенко: "Каталония и Украина пострадали от российской кампании фейковых новостей"

"После кампании российского вмешательства в Каталонии глава украинского правительства и государства предостерегает, что гигантская машина фейковых новостей, с которой давно знакома Украина, не перестанет выполнять свое предназначение - дестабилизировать Запад", пишет замглавного редактора El Pais Давид Аландете, предваряя интервью, которое президент Украины дал во время официального визита в Испанию.

Порошенко сообщил в интервью, что обсудил с новым председателем испанского правительства Педро Санчесом такие вопросы, как "поддержка Испанией европейских устремлений Украины" и "четкая поддержка сильной Украины новым председателем правительства (Испании. - Прим. ред.), а также поддержка единства Испании Украиной, отвергающей любой сепаратизм".

Интервьюер сказал: "Предыдущее правительство Испании решительно поддержало Украину в противовес российским действиям. Эта поддержка продолжится?"

Порошенко ответил: "Несомненно, эту мысль донесли до нас сегодня".

"Значит, Санчес поддержал сохранение санкций в отношении России?" - уточнил журналист.

"Мы уверены, что Испания и все остальные страны ЕС по-прежнему будут поддерживать нашу просьбу о выводе войск и российской артиллерии (так в оригинале. - Прим. ред.) с востока Украины и освобождении заложников. Мы не можем игнорировать эти агрессивные действия. Несколько дней назад закончилось наше расследование судьбы сбитого лайнера MH17 в 2014 году, во время которого мы получили доказательства того, что это Россия сбила самолет, убив 298 человек", - ответил Порошенко.

Журналист отметил: "По поводу этого инцидента было много путаницы и много дезинформации. Это было в 2014-м, а уже появились фейковые новости об инциденте. (Такие российские СМИ, как RT, утверждали, что "самолет был сбит из района, контролируемого Киевом". - Прим. Аландете). Украина была испытательным полигоном для фейковых новостей, позднее примененных на Западе?"

Порошенко ответил: "Я не могу сказать, что Украина - испытательный полигон. Испытательный полигон российской политики фейковых новостей - это весь мир. Были выборы в США, референдум по "Брекзиту" в Великобритании, кризис вокруг призывов к независимости Каталонии, и, конечно, российская аннексия Крыма, во время которой президент Владимир Путин сказал: "Там нет русских". На украинской суверенной территории незаконно находились 60 тыс. российских солдат!"

"Такие российские СМИ, как RT и Sputnik, обычно говорят о некой гражданской войне на Украине. Правда ли, что идет гражданская война?"

Порошенко ответил: "Это фейковые новости, распространяемые Россией, путем кампаний, когда сотни миллионов долларов вкладываются в RT и Sputnik, инструмент России для оказания влияния в демократических странах. Подумать только, они применяют такие инструменты демократии, как свободная пресса, свободные выборы, демократия, чтобы сеять нестабильность!"

Журналист отметил: "RT и Sputnik сравнили текущую ситуацию на Украине с нацистской Германией и утверждали, что украинский парламент восславляет фашизм".

Порошенко ответил: "Скажу напрямик: не верьте российским СМИ. Даю такой простой ответ, потому что во время Второй мировой войны мы пострадали больше всех. У нас есть генетическая память о фашизме. Помня об этом, мы повернулись к семье европейских стран. На фоне этого Россия продолжает свою политику фейковых новостей, в том числе выдвигает обвинения в фашизме. Эти обвинения очень опасны для демократии, и мы должны бороться с этой проблемой фейковых новостей".

Журналист сказал: "Была определенная критика вашего правительства за разрешение инсценировать смерть российского диссидента Аркадия Бабченко. Это действительно было необходимо?"

Порошенко ответил вопросом на вопрос: "А вы бы предпочли, чтобы российские спецслужбы убили этого журналиста?" Он заметил: "Целью его убийства была дестабилизация Украины. Демонстрация того, что украинские власти не могут контролировать ситуацию в своей стране. Наши спецслужбы вскрыли эту информацию и продемонстрировали, что да, что мы противодействуем этому убийце, они арестовали виновника и в ближайшем будущем продемонстрируют, откуда они (так в оригинале. - Прим. ред.) получили деньги, приказы, списки журналистов, подлежащих уничтожению. Если мы хотим защитить свободу прессы, журналистов, мы должны применять методы и такого рода".