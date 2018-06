5 июня 2018 г. Ивэн Макаскилл, Алекс Херн | The Guardian Эдвард Сноуден: "Люди все еще бессильны, но предупрежден - значит вооружен" "Эдвард Сноуден ни о чем не жалеет через пять лет после того, как он слил крупнейшую в истории партию совершенно секретных документов. Его разыскивают США. Он в изгнании в России. Однако он доволен тем, как его разоблачения массового надзора потрясли правительства, спецслужбы и крупнейшие интернет-компании", - пишут корреспонденты The Guardian Ивэн Макаскилл и Алекс Херн. "В телефонном интервью по случаю годовщины того момента, когда The Guardian явила миру эту историю, Сноуден вспоминает тот день, когда его мир - и миры множества людей по всей планете - изменился навсегда. Он уснул в своем гостиничном номере в Гонконге и проснулся, когда новость о том, что АНБ всасывает в себя телефонные данные миллионов американцев, была в эфире уже несколько часов". "В тот момент Сноуден понял, что его прежняя жизнь кончена", - передают журналисты. "Это было пугающе, но давало освобождение. Было ощущение окончательности. Пути назад не было", - сказал Сноуден. "Что случилось за пять последующих лет? Он один из самых знаменитых беглецов мира, персонаж документального фильма, получившего "Оскар", голливудского кино и как минимум дюжины книг. Правительства Великобритании и США в связи с его разоблачениями столкнулись с судебными исками против законов о надзоре. В обеих странах приняты новые законы. Интернет-компании в ответ на общественное возмущение по поводу беззащитности частной жизни сделали шифровку данных повсеместной", - говорится в статье. Взвешивая эти изменения, Сноуден сказал, что некоторые борцы за охрану неприкосновенности частной жизни разочарованы развитием событий, но он их точку зрения не разделяет. "Люди говорят, что ничего не изменилось: массовый надзор все еще ведется. Но изменения измеряют не так. Вспомните, что было до 2013 года и что случилось с тех пор. Все изменилось", - рассуждает Сноуден. "По его словам, самое важное новшество - осведомленность общественности", - передают авторы. "Правительство и корпоративный сектор питались нашим неведением. Но теперь мы все знаем. Люди теперь в курсе дела. Люди все еще бессильны остановить происходящее, но мы пытаемся. Мои разоблачения сделали схватку менее неравной", - сказал разоблачитель. "Он говорит, что ни о чем не жалеет", - передают журналисты. "Если бы я хотел остаться в безопасности, не уехал бы с Гавайев", - заявил Сноуден, живший на Гавайях в период работы на АНБ, до отъезда в Гонконг. "По его словам, его собственная жизнь неопределенна - возможно, сейчас в большей степени, чем когда-либо. Его убежище в России зависит от прихоти путинского правительства, спецслужбы США и Великобритании его не простили. Для них случившееся так же свежо, как прежде. Предательство, по их словам, причинило вред в масштабах, недоступных пониманию общественности", - говорится в статье. "Это отразилось в заявлении редко выступающего на публике Джереми Флеминга - директора британского надзорного агентства GCHQ, которое, наряду с американским АНБ было основным персонажем утечки, - говорится в статье. - В ответ на заданный The Guardian вопрос о годовщине, Флеминг сказал, что миссия GCHQ - охранять безопасность Великобритании", а "то, что пять лет назад сделал Эдвард Сноуден, было незаконно и затруднило для нас выполнение этой миссии, нанесло реальный и ненужный ущерб безопасности Великобритании и наших союзников". "Он должен ответить за это", - подчеркнул Флеминг. Сам факт того, что Флеминг ответил журналистам, они считают позитивным изменением в области прозрачности. Источник: The Guardian