"Волнующий" первый в мире случай: женщину вылечили от рака с использованием ее собственных иммунных клеток

"Больная раком груди полностью вылечилась, когда врачи придали ее иммунной системе способность разрушать распространившиеся по ее телу опухоли, - рассказывает Джош Габбатисс в Independent. - Лечение, имевшее успех после того, как потерпели неудачу все конвенциональные методы, являет собой первое успешное применение иммунотерапии Т-лимфоцитами рака груди на поздней стадии".

"Хотя эта техника находится еще на самой ранней стадии разработки, ученые приветствуют ее потенциал: она может применяться для лечения рака, сопротивляющегося всем остальным формам терапии", - говорится в статье.

"49-летнюю Джуди Перкинс, инженера из Флориды, выбрали для прохождения сверхсовременного лечения после того, как несколько сеансов химиотерапии не смогли уничтожить опухоль, которая начала распространяться в ее печень. Перед новым лечением врачи давали ей три года жизни, - сообщает автор. - Ее лечила команда во главе с доктором Стивеном Розенбергом в Национальном институте рака в Мэриленде".

"В ходе клинического испытания, которое все еще идет, для борьбы с опухолями пациентки использовались модифицированные Т-лимфоциты - участники иммунного ответа организма, - говорится в статье. - Врачи, наблюдавшие Перкинс в процессе ее выздоровления, назвали ее возвращение к здоровью "замечательным". Она живет совсем без рака уже два года".

"Предыдущие клинические испытания по использованию иммунотерапии для лечения рака груди показали себя как по большому счету неэффективные, - сообщает Габбатисс. - Новый подход, использованный доктором Розенбергом и его командой, основан на существующей технике под названием "адаптивный перенос клеток", которая показала себя эффективной при лечении меланомы, но не других онкологических заболеваний".