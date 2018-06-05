Австрии нелегко балансировать, принимая Путина

Вена с почестями принимает российского президента, и если визит Путина в 2014 году, вскоре после аннексии Крыма, был чем-то экстраординарным, то ныне Австрия не особое явление внутри ЕС. Трамп слишком перегибает палку, и это подталкивает Европу к Москве. Австрия Себастьяна Курца, конечно, на стороне Запада, но приверженность "диалогу" с Россией выстояла перед лицом бесчисленных проступков Кремля, пишут СМИ.

Вена принимает российского президента со всеми почестями, желая утвердиться в роли того, кто наводит мосты. Однако выставляемая напоказ дружба с Москвой Австрийской партии свободы (FPÖ) таит в себе внешнеполитический конфликтный потенциал, пишет Мерет Бауманн в Neue Zuercher Zeitung.

"Когда четыре года назад Вена с помпой встречала президента Путина, многие европейские партнеры открыто выразили неодобрение: это был его первый визит в страну ЕС после присоединения Крыма в нарушение международного права. С того момента мало что изменилось в украинском вопросе, однако нынешний визит Путина пройдет совершенно на ином фоне. Трансатлантические отношения с приходом Дональда Трампа в Белый дом заметно охладели, в вопросах ядерного соглашения с Ираном Европа и Россия стоят на одной стороне", - передает журналист.

Между тем Путина принимает не только венгерский евроскептик Орбан - роскошный прием в декорациях Версаля устроил ему и французский президент Макрон, говорится в статье.

В интервью изданию Oesterreich вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что пришло время положить конец "злосчастным" санкциям против Москвы и встать на курс нормализации отношений. Высказывания Штрахе значимы в связи с тем, что Австрийская партия свободы, будучи частью коалиционного правительства, сможет заблокировать продление действия санкций, намеченное на конец июля, отмечает Бауманн.

В коалиционном соглашении обозначена цель постепенной отмены антироссийских санкций в ответ на реализацию Москвой Минских соглашений, но Вена все-таки ожидает общеевропейского решения. "Австрийское вето в этой связи маловероятно", - пишет автор статьи.

"Австрия пытается балансировать в своей политике в отношении России. В связи с нейтральным статусом, который ценят в Москве, а также экономическими связами Австрии действительно отводится особая роль. Однако, как писала вчера Die Presse, Вена должна продемонстрировать российскому президенту во вторник, что она - на стороне Запада", - резюмирует журналист.

"Для австрийцев самое большое удовольствие - превзойти своего северного "старшего брата", будь то на футбольном поле или на политической арене", - пишет обозреватель Politico Мэттью Карнитшниг. Сегодня Вена с немалой гордостью будет принимать Владимира Путина.

"Австрию никогда не оставляло чувство, что после холодной войны она утратила свою значимость как место встреч между Востоком и Западом, и теперь она видит шанс изменить свое положение", - заметил болгарский политолог Иван Крастев, живущий в Вене.

"В июле к Австрии перейдет роль страны-председателя ЕС - в момент, когда Россия начинает подавать сигналы, что хочет больше взаимодействовать с Европой. Россия считает Вену важным союзником", - пишет Карнитшниг.

Вена, как и Берлин, полагает, что благодаря своей долгой истории дипломатического диалога с Москвой уникально подходит для общения с российским руководством.

"И в Австрии, и в Германии представители всего политического спектра обычно твердят, что "диалог" - единственная надежда Европы побудить российский режим приблизиться к ней. Это убеждение непоколебимо выстояло перед лицом бесчисленных проступков России, от вторжения в Крым до причастности к жестокой гражданской войне в Сирии и недавнего нападения на бывшего российского разведчика в Великобритании", - пишет автор статьи.

Заинтересованность Вены во взаимодействии с Россией объясняется соображениями бизнеса не в меньшей мере, чем соображениями геополитики, говорится далее. Потенциал для экономических связей с Россией был бы намного масштабнее, если бы не санкции ЕС.

ЕС должен "отменить эти санкции, вызывающие раздражение, и нормализовать политические и деловые связи с Россией", заявил в прошлые выходные вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ). Карнитшниг замечает, что эта партия, как и многие европейские популисты, уже долгое время флиртует с Россией.

Подольститься к России пытаются и члены Австрийской народной партии - однопартийцы нынешнего канцлера Себастьяна Курца, считает автор.

Курц пока сумел избежать худших проявлений австрийской традиции того, что один комментатор назвал "попытками снискать расположение" России. Свой визит в Москву он заранее обсудил с европейскими союзниками, в том числе с Берлином, и он твердо уверяет, что его правительство, несмотря на бурчание FPÖ, по-прежнему поддерживает позицию ЕС по санкциям, передает журналист.

Штрафные пошлины против ЕС, санкции против Ирана и России: не перегибают ли США палку? - пишет корреспондент Die Welt Эдуард Штайнер. Это может привести к тому, что Европа пойдет на сближение с Москвой - расширяющееся сотрудничество в экономической сфере лишь подтверждает это предположение.

Поведение австрийцев кому-то может показаться странным и даже причудливым: Австрия стала одной из немногих западных стран, не выславших российских дипломатов в связи с делом Скрипалей. "В 2014 году, вскоре после аннексии Крыма, российского президента принимали в Вене. И вот теперь, во вторник, он прибывает в австрийскую столицу, не побывав еще практически нигде на Западе (после инаугурации. - Прим. ред.)", - говорится в статье.

Правда, Австрия сегодня перестает быть особым явлением внутри ЕС. Эммануэль Макрон выступал на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). Одним из почетных гостей на ПМЭФ была глава МВФ Кристин Лагард, а незадолго до этого Путина посетила канцлер Германии Ангела Меркель, в России побывали и глава немецкого МИД, и министр экономики. "И все это за один только прошлый месяц, до того, как США 31 мая ввели штрафные пошлины на ввозимые из ЕС сталь и алюминий", - говорится в статье.

Как отметил в беседе с изданием главный редактор издания "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, "в мире сегодня происходит много чего непонятного. Россия воспринимается как один из менее непонятных факторов, которые влияют на происходящее".

"Европейцы забеспокоились уже после того, как Трамп 2 августа 2017 года подписал новый санкционный пакет CAATS, и стало понятно, что США могут ввести санкции против европейских компаний, если те будут вести бизнес с попавшими под санкции российскими фирмами", - говорится в статье.

Указав на значительный рост товарооборота между Германией и Россией, автор замечает, что связи с Россией укрепляет не только Германия: "Многие европейские страны и компании за последние месяцы заключили разнообразные соглашения о торговле и сотрудничестве с Россией".

В Москве, продолжает журналист, "множатся слухи о том, что Вашингтон действительно планирует ввести санкции против европейских участников "Северного потока-2" (в том числе Wintershall) - особенно на фоне того, что США не прочь поставлять европейцам собственный газ".

"Европа пытается усидеть на двух стульях, а США добиваются определенной дистанции между Европой и Россией. Москва же, напротив, радуется разногласиям между Брюсселем и Вашингтоном и отлично понимает при этом, что европейцам нелегко даются перипетии с Путиным", - отмечает автор статьи.

Как сказал в беседе с изданием генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, "Россия в идеале представляет себе ситуацию так: европейцы стремятся к независимости, ощущая давление со стороны США, и это толкает их на пересмотр отношения к России".

"Мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз - наш крупнейший торгово-экономический партнер. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих", - заявил российский президент в интервью австрийскому телеканалу ORF накануне визита в Вену, пишет канадское издание La Presse со ссылкой на AFP.

Когда его спросили о существующем с 2016 года соглашении о сотрудничестве между партией "Единая Россия", которую он долгое время возглавлял, и крайне правой "Австрийской партией свободы (FPÖ), являющейся партнером нынешней правительственной коалиции, Путин признал, что "внутри политических партий" могут иметь место "определенные предпочтения" в плане сотрудничества, передают журналисты.

"Мы исходим только из простых прагматических соображений (?) Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности с нами работать", - сказал он. "Только в этом ищите причину для контактов наших политических партий, формирований, движений и европейских, а не в желании что-то там раскачать или чему-то помешать в самом Евросоюзе", - заявил Путин.

Австрийские крайне правые одобрили аннексию Крыма, и FPÖ, получившая портфели нескольких министров в коалиционном правительстве, которым с декабря 2017 года руководит консерватор Себастьян Курц, является сторонницей отмены европейских санкций, связанных с украинским конфликтом, говорится в публикации.

Во вторник в Вене Путин встретится с федеральным президентом Австрийской Республики, экологом и либералом Александром Ван дер Белленом, а также с федеральным канцлером, консерватором Себастьяном Курцем, информирует La Presse.