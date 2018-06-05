Швеция усиливает свою "всеобщую оборону"

Забытая в конце холодной войны доктрина снова стала приоритетной для королевства, обеспокоенного нестабильностью в регионе после аннексии Крыма Россией, пишет корреспондент Le Monde Анн-Франсуаз Ивер.

4,8 млн шведских семей обнаружили в своих почтовых ящиках брошюру "В случае кризиса или войны", разосланную Национальным агентством гражданской обороны (MSB), говорится в статье.

В центре маленького города Ландскрона стоят большие розовые кубы, вопрошающие прохожих: "Что вы будете делать при отсутствии воды / при отсутствии электричества?" Цель - "пробудить рост сознательности", поясняет Хакан Нильсон, ответственный за безопасность коммуны. Когда настанет тяжелый день или случится самое худшее, "мэрия не сможет вами заниматься: если вы не запасетесь водой или едой, тем хуже для вас! Наша миссия - обезопасить исполнение основных задач общества".

В стране, не знавшей войны уже более двухсот лет, такой месседж "доходит с трудом", признается Нильсон. Но времена изменились. Покончено с оптимизмом, порожденным распадом советского блока и эпохой, когда Швеция отказывалась от своей территориальной обороны в пользу профессиональной армии, повернувшись в сторону операций за рубежом, отмечает журналистка.

"Конфликт в Грузии в 2008 году, затем захват Крыма Россией в 2014 году создали нестабильность в регионе", - утверждает депутат Бьорн фон Зюдов. Он возглавляет парламентскую комиссию обороны, уполномоченную очерчивать выбор военной ориентации страны на период 2021-2025 гг. В своем докладе, опубликованном в конце декабря, этот орган выразил мнение, что "вооруженная атака против Швеции не может быть исключена", и рекомендовал ежегодно выделять по 400 млн евро на восстановление "всеобщей обороны", передает корреспондент.

Шведские руководители, уже не колеблясь, называют врага: "Россия своими неблаговидными действиями продемонстрировала, что она хочет осуществлять контроль над своими соседями. Балтийские государства могут стать районом боевых действий, что может затронуть Швецию", - заявляет Бьорн фон Зюдов. Неоднократные вторжения российских военных самолетов в шведское воздушное пространство и компании по дезинформации, проводимые против депутатов королевства, подпитывают подобные теории, указывает Ивер.

С 2015 года Швеция произвела массированные инвестиции в свою армию, восстановила обязательную военную службу, ремилитаризировала остров Готланд, говорится в статье.

"Мы считаем, что необходимо будет подождать три месяца, прежде чем Швеция получит эффективную поддержку со стороны НАТО (членом которого она не является) и от своих соседей", - уточняет Бьорн фон Зюдов.

В конце 2016 года 290 коммун были проинформированы о том, что при кризисном управлении в мирное время теперь должна приниматься в расчет гипотеза о военном конфликте, пишет журналистка.

"Мы лишь в начале пути", - уверен Хакан Нильсон, который задумывается: потребуется ли, к примеру, строить бомбоубежища, в то время как уже существующие нередко переоборудованы в гаражи для велосипедов?

Не разыгрывает ли Швеция такой испуг? - рассуждает автор статьи. "Такое движение маятника, из одной крайности в другую, достаточно характерно для этой страны", - признает Энн Одлунд из Института всеобщей обороны (FOI).

В то же время, "если мы будем готовы к войне, то сможем безбоязненно встретить любой кризис", замечает Кэтрин Моландер, директор по безопасности в Управлении по сельскому хозяйству.