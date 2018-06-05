Австрия пытается держать баланс в отношениях с Путиным

Вена принимает российского президента со всеми почестями, желая утвердиться в роли того, кто наводит мосты. Однако выставляемая напоказ дружба с Москвой Австрийской партии свободы (FPÖ), входящей в правящую коалицию, таит в себе внешнеполитический конфликтный потенциал, пишет Мерет Бауманн в Neue Zuercher Zeitung.

"Когда четыре года назад Вена с помпой встречала президента Путина, многие европейские партнеры открыто выразили неодобрение: это был первый визит Путина в страну ЕС после присоединения Крыма в нарушение международного права, и кремлевский лидер считался тогда нежелательной персоной на Западе. С того момента мало что изменилось в украинском вопросе, однако нынешний визит Путина пройдет совершенно на ином фоне. Трансатлантические отношения с приходом Дональда Трампа в Белый дом заметно охладели, в вопросах ядерного соглашения с Ираном Европа и Россия стоят на одной стороне", - передает журналист.

"Государственные визиты снова вошли в обиход, Путин стал завсегдатаем не только у венгерского евроскептика Орбана - роскошный прием в декорациях Версаля устроил ему и французский президент Макрон", - говорится в статье.

Визит российского президента в Вену призван подчеркнуть особые отношения между Австрией и Россией, продолжает Бауманн.

Как заявил в интервью изданию Oesterreich вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, пришло время положить конец "злосчастным" санкциям против Москвы и встать на курс нормализации отношений.

Как напоминает автор публикации, возглавляемая Штрахе Австрийская партия свободы полтора года назад заключила соглашение о дружбе и сотрудничество с российской правящей "Единой Россией". Верхушка партии тогда радостно постила в интернет селфи из Москвы. "Внешнеполитический стратег партии Йоханн Гуденус считается доверенным лицом Штрахе и архитектором связей с Москвой. FPÖ выступала против антироссийских санкций с момента их введения", - отмечает журналист.

Высказывания Штрахе значимы в связи с тем, что Австрийская партия свободы, будучи частью коалиционного правительства, сможет заблокировать продление действия санкций, намеченное на конец июля, отмечает автор. Австрия примерно в это же время возьмет на себя председательство в ЕС. Критические голоса в отношении санкций слышны и в Австрийской народной партии, возглавляемой канцлером Себастьяном Курцем, отмечает Бауманн.

Однако, несмотря на обозначенную в коалиционном соглашении цель постепенной отмены антироссийских санкций в ответ на реализацию Москвой Минских соглашений, официальная Вена все-таки придерживается точки зрения, что решение об отмене санкций должно быть общеевропейским. "Австрийское вето в этой связи маловероятно", - пишет автор статьи.

"Вена пытается утвердится в роли посредника между Востоком и Западом", - продолжает Бауманн. Москва с удовлетворением констатировала тот факт, что Австрия не выслала ни одного российского дипломата в связи с делом Скрипалей - в отличие от традиционно дружественных к России Венгрии и Италии.

"Визит Путина - знак того, что Кремль ценит австрийскую позицию. При этом в Москве прекрасно понимают, что Австрия не входит в число мировых тяжеловесов: когда на фоне своего апрельского визита в Москву глава австрийского МИДа Карин Кнайсль предложила Австрию в качестве посредника между Россией и Западом в сирийском конфликте, она получила от своего российского коллеги Лаврова от ворот поворот", - замечает автор.

"Австрия пытается балансировать в своей политике в отношении России. В связи с нейтральным статусом, который ценят в Москве, а также экономическими связями Австрии действительно отводится особая роль. Однако, как писала вчера австрийская Die Presse, Вена должна продемонстрировать российскому президенту во вторник, что она - на стороне Запада", - резюмирует журналист.