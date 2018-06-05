В Калининграде россияне смотрят в сторону Запада

В этом российском анклаве, расположенном между Польшей и странами Балтии, жители оказываются свидетелями усиливающейся напряженности отношений между Москвой и Европой, пишет корреспондент издания Ouest-France Поль Гого.

"Я никогда не ездила в Россию, в Москву или Санкт-Петербург", - говорит 32-летняя служащая Юлия. Между тем она живет в России, в Калининграде, в российском анклаве площадью в 200 квадратных километров, который находится между Литвой и Польшей. Но некоторые делают отличие между небольшой территорией бывшего немецкого города Кёнигсберга, в 1946 году переданного под юрисдикцию Советского Союза, и остальной Россией, отмечает журналист.

Этот крайне милитаризованный регион, где проживает немногим более миллиона жителей, долгое время считался закрытым и таинственным, говорится в статье. "Ситуация изменилась. Сегодня население растет, предприятия делают инвестиции, иностранцев принимают с удовольствием", - поясняет Вадим Хлебников, заместитель главного редактора независимого издания "Новый Калининград".

Все же иностранцам не рекомендовано посещать отдельные места, в частности, сооружения, принадлежащие армии, которая является главным работодателем данного региона. Здесь находится штаб Балтийского флота. Здесь, в ответ на присутствие войск НАТО в Восточной Европе, развернуты ракетные комплексы "Искандер", описывает Гого.

Здесь внимательно следят за начавшимися вчера учениями Saber Strike, проходящими в Польше и странах Балтии, при участии 18 тыс. военных Североатлантического альянса, которые продлятся до 13 июня, говорится в статье. "Малейший всплеск напряженности в первую очередь ощущается у нас", - подчеркивает Вадим Хлебников.

Около 70% жителей имеют шенгенскую визу в своих паспортах, выданных в литовском, немецком или польском консульствах, расположенных в Калининграде, сообщает корреспондент.

С точки зрения туризма, польский портовый город Гданьск или немецкий Берлин привлекают жителей анклава больше, чем российская столица, указывает Гого.

Уже в течение нескольких лет российские государственные СМИ обеспокоены влиянием Германии, предполагая, что она имеет виды на свою бывшую территорию, говорится далее.

"Кремль обеспокоен тем, что антиевропейская пропаганда здесь не действует, поскольку мы находимся в Европе и видим, когда речь идет о лжи. При этом нет никакого сепаратизма, - констатирует Вадим Хлебников. - Привязанность к России отнюдь не препятствует тому, чтобы любить Европу, ценить ее дух, ее свободы. Здесь это не кажется несовместимым".