Вена вызывает Путина

"Для австрийцев самое большое удовольствие - превзойти своего северного "старшего брата", будь то на футбольном поле или на политической арене", - пишет обозреватель Politico Мэттью Карнитшниг.

"Итак, сегодня Вена с немалой гордостью будет принимать Владимира Путина - сделается местом его первого официального визита после избрания на четвертый президентский срок", - говорится в статье.

"Австрию никогда не оставляло чувство, что после холодной войны она утратила свою значимость как место встреч между Востоком и Западом, и теперь она видит шанс изменить свое положение", - заметил болгарский политолог Иван Крастев, живущий в Вене.

По мнению автора, визит Путина в Австрию имеет важный символический смысл для обеих сторон. 50 лет назад Австрия первой из западноевропейских стран подписала с СССР соглашение о поставках газа. "В июле к Австрии перейдет роль страны-председателя ЕС - в момент, когда Россия начинает подавать сигналы, что хочет больше взаимодействовать с Европой. Россия считает Вену важным союзником", - пишет Карнитшниг.

Вена, как и Берлин, полагает, что благодаря своей долгой истории дипломатического диалога с Москвой уникально подходит для общения с российским руководством.

"И в Австрии, и в Германии представители всего политического спектра обычно твердят, что "диалог" - единственная надежда Европы побудить российский режим приблизиться к ней. Это убеждение непоколебимо выстояло перед лицом бесчисленных проступков России, от вторжения в Крым до причастности к жестокой гражданской войне в Сирии и недавнего нападения на бывшего российского разведчика в Великобритании (нападения, в организации которого западные правительства обвиняют Москву)", - комментирует автор статьи.

По его мнению, заинтересованность Вены во взаимодействии с Россией объясняется соображениями бизнеса не в меньшей мере, чем соображениями геополитики. Австрийские лоббисты бизнес-интересов считают, что потенциал для экономических связей с Россией был бы намного масштабнее, если бы не санкции ЕС.

ЕС должен "отменить эти санкции, вызывающие раздражение, и нормализовать политические и деловые связи с Россией", заявил в прошлые выходные вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ). Карнитшниг замечает, что эта партия, как и многие европейские популисты, уже долгое время флиртует с Россией.

Подольститься к России пытаются и члены Австрийской народной партии - однопартийцы нынешнего канцлера Себастьяна Курца, считает автор.

"Курц пока сумел избежать худших проявлений австрийской традиции того, что один комментатор назвал "попытками снискать расположение" России, хотя визит в Москву стал для него первой поездкой в качестве канцлера в государства, не входящие в ЕС. Впрочем, Курц заранее обсудил вопрос об этом визите с европейскими союзниками, в том числе с Берлином, и он твердо уверяет, что его правительство, несмотря на бурчание FPÖ, по-прежнему поддерживает позицию ЕС по санкциям", - передает журналист.