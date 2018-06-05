США толкают Европу в объятия Путина?

Штрафные пошлины против ЕС, санкции против Ирана и России: не перегибают ли США палку? - задается вопросом корреспондент Die Welt Эдуард Штайнер. Это может привести к тому, что Европа пойдет на сближение с Москвой - расширяющееся сотрудничество в экономической сфере лишь подтверждает это предположение.

Поведение австрийцев кому-то может показаться странным и даже причудливым: Австрия стала одной из немногих западных стран, не выславших российских дипломатов в связи с делом Скрипалей. Более того, напоминает Штайнер, "в 2014 году вскоре после аннексии Крыма российского президента принимали в Вене. И вот теперь, во вторник, он прибывает в австрийскую столицу, не побывав еще практически нигде на Западе (после инаугурации. - Прим. ред.)".

Правда, Австрия сегодня перестает быть особым явлением внутри ЕС. "Эммануэль Макрон, один из ведущих европейских политиков, выступал на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ) - тот самый Макрон, который вместе с США полтора месяца назад отдал приказ об авиаударе по Сирии, режим которой опирается на поддержку Москвы", - говорится в статье. Одним из почетных гостей на ПМЭФ была глава МВФ Кристин Лагард, а незадолго до этого Путина посетила канцлер Германии Ангела Меркель, в России побывали и глава немецкого МИД, и министр экономики. "И все это за один только прошлый месяц, до того, как США 31 мая ввели штрафные пошлины на ввозимые из ЕС сталь и алюминий, а Евросоюз, в свою очередь, пригрозил ответными мерами", - говорится в статье.

Как отметил в беседе с изданием главный редактор издания "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, "в мире сегодня происходит много чего непонятного. Россия воспринимается как один из менее непонятных факторов, которые влияют на происходящее".

"Ощущение того, что администрация Трампа слишком перегибает палку, появляется в Европе в первую очередь в связи с действиями по Ирану. Европейцы забеспокоились уже после того, как Трамп под давлением Конгресса 2 августа 2017 года подписал новый санкционный пакет CAATS, и стало понятно, что США могут ввести санкции против европейских компаний, если те будут вести бизнес с попавшими под санкции российскими фирмами", - говорится в статье.

"А после того, как 6 апреля последовали увесистые санкции против двух ведущих российских олигархов (...), и в Брюсселе, и в Москве окончательно поняли: США способны на все. Никто не знает, кто будет следующим", - пишет Штайнер.

"После того, как в результате обоюдных санкций, последовавших за аннексией Крыма, объемы торговли заметно сократились, в прошлом году, как сообщает российское таможенное ведомство, товарооборот между Германией и Россией вырос на 22,8% - до 50 млрд долларов, а за период с января по март 2018 года - еще на 22%", - говорится в статье.

По сообщениям Deutsche Bundesbank (ЦБ Германии. - Прим. ред.), объем прямых инвестиций из Германии составил 1,6 млрд евро, говорится в статье.

"Связи с Россией укрепляет не только Германия, - отмечает журналист. - Многие европейские страны и компании за последние месяцы заключили разнообразные соглашения о торговле и сотрудничестве с Россией". Как стало известно из информированных источников, более интенсивной стала и коммуникация внутри возглавляемого Россией Евразийского экономического союза.

В Москве, продолжает журналист, "множатся слухи о том, что Вашингтон действительно планирует ввести санкции против европейских участников проекта по строительству "Северного потока-2" (в том числе Wintershall) - особенно на фоне того, что США не прочь поставлять европейцам собственный газ".

"Европа пытается усидеть на двух стульях, а США добиваются определенной дистанции между Европой и Россией. Москва же, напротив, радуется разногласиям между Брюсселем и Вашингтоном и отлично понимает при этом, что европейцам нелегко даются перипетии с Путиным", - отмечает автор статьи.

Как сказал в беседе с изданием генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, "Россия в идеале представляет себе ситуацию так: европейцы стремятся к независимости, ощущая давление со стороны США, и это толкает их на пересмотр отношения к России".

Если бы США очень сильно боялись того, что Европа пойдет на сотрудничество с Россией, тогда "санкционный закон (от августа 2017 года) был бы самым неправильным шагом, который можно было бы сделать. Он вбивает клин между Европой и США, Россия выступает в качестве предлога. Это приведет к большей самостоятельности Европы и, возможно, к более быстрому согласию с Россией", - замечал в конце 2017 года в интервью Die Welt президент Американской торговой палаты Алексей Родзянко. "Через полгода после интервью тенденция указывает именно в этом направлении", - констатирует Штайнер.