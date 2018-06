5 июня 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Олега Сенцова может спасти только давление Запада "В понедельник началась четвертая неделя голодовки украинского кинорежиссера и российского политзаключенного Олега Сенцова", - пишет в своей статье в The Washington Post Владимир Кара-Мурза. "Он требует освобождения 64 украинских политзаключенных, которые находятся под стражей в России. (Своего освобождения он не требует)", - отмечает автор. Автор напоминает слова президента Путина: "Господин Сенцов задержан за подготовку к террористическим актам", - прозвучавшие на пресс-конференции на прошлой неделе. Кара-Мурза пишет: "Террористический акт", если верить официальной версии российской прокуратуры, состоял в поджоге двери крымского отделения "Единой России" - партии Путина. За этот акт (какую-либо причастность к которому он отрицает) Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы". "Реальное "преступление" Сенцова состояло в том, что он откровенно возражал против аннексии Путиным Крыма в 2014 году", - пишет автор. Кара-Мурза напоминает, что последним политзаключенным, умершим "в России" во время голодовки, стал Анатолий Марченко в декабре 1986 года. В январе 1987-го советское правительство приступило к массовому освобождению политзаключенных. Алексей "Навальный призывает Кремль провести обмен "всех на всех" - обменять украинцев-заключенных, которые содержатся в России, в том числе Сенцова, на россиян, захваченных Украиной в ходе войны в Донбассе", пишет автор. "Российские власти не интересуются мнением российских граждан, - сказала прозаик Алиса Ганиева, организатор митинга в поддержку Сенцова в Москве. - Но если о Сенцове будут говорить западные СМИ, им это, возможно, будет некомфортно. Возможно, международное давление вынудит их его освободить". Кара-Мурза пишет: "Теперь международное давление - единственная сила, которая может изменить расчеты Кремля, прежде всего это давление со стороны тех западных лидеров, которые, как Макрон, планируют побывать на ЧМ по футболу в России. Даже если они посодействуют победе Путина на ниве пиара, то, по крайней мере, утешатся, зная, что, возможно, спасли человеку жизнь". Источник: The Washington Post