5 июня 2018 г. Уолтер Расселл Мид | The Wall Street Journal Успех Путина маскирует слабость России "Кремль продолжает распространять дезинформацию, а его политические оппоненты все же иногда страдают от отравлений или погибают. Но в то время, как политика США при президенте Трампе стала более неистовой, российская внешняя политика сделалась более сдержанной", - полагает обозреватель The Wall Street Journal Уолтер Расселл Мид. Смягчение внешнеполитического курса Москвы в нынешнем году автор объясняет так: "очень многие из ключевых целей Путина достигнуты, и теперь ему лучше заняться консолидацией завоеванного". Автор полагает: если 10 лет назад ЕС и НАТО вели наступление в Восточной Европе, то теперь "расколотый и недоумевающий Запад отказался от своей мечты о рывке на восток, а ЕС и НАТО меньше уверены в себе и менее эффективны, чем 10 лет назад". Текущие раздоры между США и Европой, а также внутри ЕС выгодны Москве и не требуют активных действий от Путина, считает автор. "На Ближнем Востоке для России тоже был бы полезен период относительного бездействия", - говорится в статье. Автор полагает: "Несмотря на успехи Путина, Россия остается слабой, и возможности ее влияния на другие страны ограничены. Китай может обхаживать соседей мультимиллиардными проектами вроде торговой инициативы "Один пояс, один путь". Россия по сравнению с Китаем может предложить миру куда меньше: если Китай - тигр, то Россия - котик на ходулях. Путин может чинить помехи хромающему европейскому проекту Германии, но у него недостаточно ресурсов, чтобы предложить свою альтернативу. На Ближнем Востоке позиция Кремля зависит от того, будут ли США воздерживаться от активных мер. Если президент Трамп решит сделать противодействие режиму Асада одним из ключевых элементов своей антииранской стратегии, Путин, возможно, будет вынужден стоять в стороне и наблюдать за крахом своего клиента". "Хотя череда драматичных внешнеполитических успехов Путина повысила его популярность среди соотечественников, склеротичная экономика и коррумпированное социальное устройство России гарантируют, что фундамент власти Путина остается шатким. Путин вернул России былое величие на международной арене, но российский народ предпочел бы, чтобы он применил эту смелость и искусность для улучшения ситуации на родине", - пишет автор. Источник: The Wall Street Journal