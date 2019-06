5 июня 2019 г. Хенри Фой и Кристиан Шеперд | Financial Times Россия укрепляет связи с Китаем, бросая вызов воинственному Трампу "Нечасто Владимир Путин, президент России, оказывается готов разделить главную роль на саммите, особенно на том, который проводит проводит. Но президент Китая Си Цзиньпин не обычный гость", - пишет Financial Times. "Си прибывает в Россию в среду, где его будут приветствовать как одного из ближайших иностранных союзников Путина. (...) И Москва, и Пекин находятся под огнем США - будь то через применение санкций или торговую войну Дональда Трампа, и Путин и Си установили теплую дружбу, которая бросает вызов десятилетиям недоверия между двумя странами, - подчеркивается в публикации. - Два лидера выстраивают связи, важность которых все возрастает, и они бросают вызов ожиданиям многих аналитиков о том, что их союз окажется недолгим. Предполагается, что саммит добавит веса развивающемуся альянсу, который уже включает сотрудничество в области энергетики и обороны". "Ожидается, что авторитарные лидеры сделают два заявления. Одно будет посвящено связям их стран. Второе осудит "гегемонистское доминирование в международной системе" - что является отсылкой к торговой практике США и санкциям, считает Чжан Сиань, профессор русистики в Шанхайском Восточно-Китайском педагогическом университете", - сообщает газета. "На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй назвал визит Си в Россию "вехой", которая "укрепит основы" отношений. (...) Ожидается, что саммит приведет к расширению сотрудничества в секторах энергетики, авиации и связи, а также в таких новых областях, как сельское хозяйство, финансы, технологии и электронная коммерция, сказал Чжан, не предоставив подробностей". "Риск введения новых санкций США в отношении России активизировал усилия России и Китая по защите сделок с помощью таких мер, как недолларовые платежные системы, сказал он. "Это стало реальной угрозой для обеих стран, и сейчас идут серьезные дискуссии о том, как реагировать". "(...) Россия предприняла решительный поворот в сторону Китая после того, как США и ЕС впервые ввели санкции против Москвы в 2014 году в ответ на аннексию Крыма. Кремль увидел в Пекине надежного партнера в сочетании с возможностями продавать нефть, газ и природные ресурсы, а также компенсировать сокращение западного финансирования", - напоминает издание. "Благодаря тесным личным связям между двумя лидерами Россия и Китай нашли точку совпадения интересов перед лицом воинственной политики администрации Трампа", - пишет Financial Times. "На данный момент их объединяет общее дело против глобального лидерства США, их общий интерес к политическому выживанию, схожим образом автократические системы и личная близость, которая сформировалась между лидерами, которые стремятся сконцентрировать больше власти в своих руках", - писал Фредрик Кемпе, президент Атлантического совета, американского аналитического центра. Газета указывает на то, что в сентябре прошлого года Китай был впервые приглашен к участию в крупнейших с холодной войны совместных военных учениях, а в декабре начал работу первый газопровод между Россией и Китаем, и только за прошлый год "объем двусторонней торговли в прошлом году вырос на 24,5%", "(...) С учетом их огромной экономической разницы - в 1990 году экономика России была на 40%, чем экономика Китая; теперь экономика Китая в восемь раз больше и растет более быстрыми темпами - отношения далеко не сбалансированные, несмотря на публичные заявления Пекина о равенстве", - считает газета. "На встрече в Пекине в апреле Путин озвучил свою поддержку китайской стратегии "Пояс и дорога", несмотря на опасения многих в Москве, что китайская инициатива по расширению посягает на российские сферы влияния в Центральной Азии", - отмечается в публикации. "Но хотя Россия нуждается в Китае больше, Пекин счастлив иметь дружественного поставщика потоков нефти и газа. Не имея собственного места в Совете Безопасности ООН, Пекин умело использовал постоянное место Москвы и исторические связи с Пхеньяном, чтобы повлиять на дипломатические споры по поводу будущего Северной Кореи", - передает Financial Times. "Как указал Чжан, торговый спор между Пекином и Вашингтоном означает, что российский сектор свиноводства и птицеводства может потенциально компенсировать часть спада, если китайские компании больше не делать закупки у США. Китай, в свою очередь, проявляет желание инвестировать в российские государственные секторы и в Арктику", - говорится в статье. Источник: Financial Times