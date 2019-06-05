Которое 4 июня 1989 года был самым основополагающим? Китайское или польское?

"Было еще одно 4 июня 1989 года, и оно было счастливым. Тридцать лет назад произошла страшная резня на площади Тяньаньмэнь и смерть демократической надежды в Китае, сегодня это событие затмевает другое, сумевшее изменить мир: унизительное поражение польской коммунистической партии в "полусвободных" выборах, результатов которых добились в ходе борьбы дальновидные и упрямые оппозиционеры, связанные одним волшебным словом: солидарность", - пишет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман

"События того года в Европе чудесным образом следовали друг за другом. В Венгрии, где люди стали более умудренными после кровавого подавления их собственного восстания в 1956 году, снос старой системы поддержали партийные реформаторы. Через одиннадцать дней после выборов в Польше, 16 июня 1989 года, в Будапеште огромная толпа приняла участие в перезахоронении мученика Имре Надя, премьер-министра, казненного 16 июня 1958 года и похороненного под вымышленным именем. Тогда обратил на себя внимание в качестве блестящего оратора молодой оппозиционер Виктор Орбан, который в своей речи потребовал вывода советских войск с венгерской территории", - напоминает автор статьи.

"9 ноября 1989 года произошло падение Берлинской стены. 17 ноября Чехословакия начала свою бархатную революцию. В последующие месяцы восстали румыны; семейная пара Чаушеску была там казнена на Рождество. И все это под беспомощным, по мнению одних, и доброжелательным, как утверждают другие, взором Москвы и ее собственного разрушителя Михаила Горбачева. Стало возможным объединение Европы. Через два года, в свою очередь, рухнул Советский Союз", - указывает Le Monde.

"Которое из этих двух 4 июня был самым основополагающим? Китайское или польское? Путь авторитарного капитализма или путь демократического капитализма?" - задумывается Кауфман.

"Сложно, конечно, сравнивать настолько разные страны. Без сомнения, Китай не испытал бы такого впечатляющего экономического развития, если бы его лидеры вынуждены были соблюдать правила демократии и свободы выражения мнений; однако успех одновременного перехода коммунистических стран Центральной Европы к демократии и рыночной экономике неоспорим - и это беспрецедентный опыт", - полагает журналистка.

"За тридцать лет в этих странах, укрепленных вступлением в Евросоюз в 2004 и 2010 годах, наблюдались огромные темпы экономического роста; Польша сейчас почти в пять раз богаче, чем в 1989 году. Другой важный пример авторитарной капиталистической страны, Россия, основывает свою экономику только на своих запасах нефти и газа: ее модель развития ничуть не более привлекательна, чем модель ушедшего в прошлое СССР", - пишет газета.

"Как это ни парадоксально, две страны, первыми освободившиеся от коммунизма, Польша и Венгрия, сегодня считаются предвестниками новой модели, нелиберальной демократии, и поддаются манящим голосам национализма. Таков закон демократии: правительства, которые проводили посткоммунистические преобразования, рано или поздно за свою социальную жестокость расплачиваются на выборах", - анализирует Кауфман.

"Опросы общественного мнения и выборы, тем не менее, подтверждают их укоренение в Европе, к которой они присоединились с опозданием, и жизнеспособность гражданского общества, которое не хочет отказываться от достижений 1989 года. Общество остается более напористым в тех странах, где отказ от коммунистического режима пришел снизу, как в Польше и Румынии, нежели в Венгрии, где Виктор Орбан сильно отличается от того, кем он был тридцать лет назад, но находясь под защитой своих христианско-демократических союзников из Европарламента, он набрал силу после выборов 26 мая", - констатирует автор публикации.

"На пути у той Европы, которая плакала от радости в июне 1989 года, будет еще немало трудностей. Но никто не рассматривает возможность отката назад. И тем более китайского пути", - резюмирует Кауфман.