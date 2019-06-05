Защищая Майкла Калви, Кремль следует опасной стратеги

"Пресс-секретарь Путина убежден в невиновности американского инвестора Майкла Калви. В связи с этим невозможно избавиться от подозрений в том, что Кремль хочет направить сигнал судам", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Уже на протяжении нескольких месяцев иностранные экономические организации и американские дипломаты протестуют против произвольного ареста - не происходит ничего, - отмечает журналист Кристиан Штайнер. - Однако за несколько дней до важнейшего российского экономического мероприятия пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (...) спел дифирамбы Майклу Калви в одном из телевизионных интервью. "Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена", - заявил Песков перед камерой, выразив надежду на то, что Калви сможет принять участие в Петербургском экономическом форуме на этой неделе".

"Несмотря на то, что Песков подчеркнул, что решение по делу должна принимать юстиция, создается впечатление, что Кремлю надоело это дело и он хочет оказать давление на суды", - полагает Штайнер.

"Проблема такого способа действий заключается в том, что так Кремль собирается исправить одну ошибку другой. По делу Калви можно проследить, как в России суды используются для того, чтобы продавить бизнес-интересы. Если же теперь, после вмешательств Кремля, Калви вдруг выйдет на свободу, это будет еще более негативным развитием событий. (...) Сигнал о том, что для того, чтобы избежать процесса, нужно всего лишь знать правильных людей, разрушителен и нанесет еще больший ущерб и без того пострадавшей репутации российского инвестиционного климата", - заключает Neue Zürcher Zeitung.