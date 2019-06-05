Актерская карьера чаще всего оказывается неудачной

"Команда исследователей проанализировала биографию 2,4 млн актеров кино и телевидения и пришла к разочаровывающему выводу", - сообщает австрийское издание Der Standard.

Команда исследователей под руководством Вито Латоры, физика из венского Центра по изучении теории сложных систем (CSH), и Лукаса Лакасы из Лондонского университета королевы Марии изучила биографию 1,5 млн актеров и 900 тыс. актрис на основе информации, представленной в международной базе данных о кинематографе (IMDb). Исследователи изучили период с момента появления кино в 1888 году до 2016 года.

"Полученный результат кажется последовательностью печальных фактов, - отмечает издание. - С момента появления кино и телевидения было лишь мало настоящих звезд и много быстро сгоревших метеоритов. В то время как 90% были безработными, лишь 2% актеров зарабатывали на жизнь своей профессией. Почти у 70% актеров карьера закончилась в том же году, что и началась. У остальных вероятность ее продолжения падала от года к году".

"Кроме, вероятно, непродолжительной карьеры начинающим актерам кино и телевидения стоит, согласно исследователям, настроиться и на "голодные годы" - причем плохой год редко бывает единственным. Правда, часто друг за другом идут и несколько продуктивных лет. Это, вероятно, связано с тем, что актеры чаще получают роль, когда они уже присутствуют на экране, считают исследователи".

"У большинства актеров, остававшихся в профессии как минимум 20 лет, самый успешный год приходился на начало карьеры - этот эффект особенно заметен у актрис, чья карьера обычно менее продолжительна, чем у коллег-мужчин", - говорится в статье.

По словам ученых, с помощью статистики можно с 85-процентной точностью предсказать, пережил ли актер пик своей карьеры или же ему еще можно надеяться на лучшие времена. Чего не может предсказать статистика, так это возвращения в профессию после ухода с экрана. "Однако, по словам исследователей, данные показывают, что это происходит довольно редко", - передает Der Standard.