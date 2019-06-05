"В то время как в мире меняется распределение ролей, в России все остается прежним"

Российская писательница Людмила Улицкая совместно со своим мужем Андреем Красулиным представила выставку в венской галерее "Каренина". Журналистка австрийского издания Der Standard Карин Поллак побеседовала с писательницей.

"Мне повезло. Повезло родиться в то время, в которое я живу. Когда умер Сталин, мне было десять лет. Вокруг меня рыдали люди, а я стояла и была глубоко несчастна из-за того, что не могла разделить это общее чувство (...). В моей долгой жизни не было ни единой минуты, в которую мне бы нравились те, кто в тот момент стояли в России у власти. (...) По большому счету политики лишь распределяют деньги. И разжигают для этого войны, в которых речь идет о влиянии и разделе земли", - отметила собеседница издания.

"В 1990-е годы был исторический шанс, когда Россия открылась. Но он был упущен. Это стало для меня ясным, когда люди партии снова оказались во главе нового движения. К счастью, я никогда не контактировала с этой властью. Они меня просто не замечали. (...) Я не была интересна для них, а они для меня", - поделилась писательница.

"В России существует рефлекс: те, кто стоит у власти, всегда что-то скрывают, действуют тайком. Большая дилемма российской истории заключается в том, что люди покорны господствующей власти. Это и сегодня так. И это причина того, почему ничего существенного не меняется, - считает Улицкая. - Но, с другой стороны, стоит также сказать, что, с точки зрения населения, никогда еще не было такого хорошего времени, как сейчас. Перед магазинами нет очередей, нет голода, теоретически можно купить все. (...) Есть также миллионеры, которые меняют свои взгляды и вдруг начинают участвовать в социальной жизни и давать деньги нуждающимся в социальной защите. Я расцениваю это как знак того, что они готовы отдать что-то обществу и тем людям, дела у которых идут плохо. За последние десять лет сформировалось гражданское общество. Есть много благотворительных инициатив, активных людей. Это дает мне положительный настрой и большую надежду".

Говоря о роли женщин в современной России, писательница отметила: "С большой уверенностью я могу сказать одно: в России живут фантастические женщины. Но в ходе истории и по сей день всегда было слишком мало мужчин. Этому есть три причины: всегда есть войны, на которых гибнут молодые мужчины. Сегодня российские солдаты воюют в Сирии, на Украине. Вторая причина: в России почти 750 тыс. мужчин сидят в тюрьмах. И третья - алкоголизм. Тот, кто пьет, не может быть ни любовником, ни мужем, ни хорошим отцом. Но женщины, тем не менее, хотят выходить замуж и рожать детей, это инстинктивное поведение. Поэтому они со многим мирятся, компенсируют дефициты, заботятся о детях. И в то время как в остальном мире распределение ролей между мужчинами и женщинами сейчас меняется, в России все остается прежним. Мы живем в очень традиционном обществе. Женщины слишком заняты, чтобы вести еще и политическую борьбу за свои права".

"Учрежденные женщинами движения выступают за права больных детей и работу приютов. Это значит: хотя женщины и подвергаются дискриминации в обществе, заботятся они о других, о тех, кого дискриминируют еще больше. Они не борются за место под солнцем", - подчеркнула Улицкая.

В борьбе между востоком и западом Россия, по словам писательницы, еще не определилась с направлением. "Многие, как и я, пытаются статья европейцами. Но в России есть и другая группа людей, которые чувствуют себя оскорбленными этим. Нам еще нужно время", - сказала она.

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