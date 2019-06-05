"Критик Кремля Михаил Ходорковский считает, что Россия cтановится ближе к восстанию против системы Путина", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Огромной проблемой для России" является новый президент Украины Владимир Зеленский, заявил Ходорковский во вторник, выступая перед журналистами в Берлине. "Зеленский, по его словам, показывает людям в России, что демократическая смена власти действительно возможна", - передает журналист Себастьян Крист.

"Россияне устали от Путина. Так же, как от Брежнева в начале 1980-х годов. Это можно увидеть по всем тем шуткам, которые сегодня ходят о Путине, - сказал Ходорковский. - В России на протяжении шести лет падает уровень жизни, даже если официальная статистика иногда представляет это иначе".

"Согласно опубликованному в конце мая 2019 года опросу, проведенному государственным институтом изучения общественного мнения ВЦИОМ, только 31,7% россиян доверяют Путину. Это самый низкий показатель доверия с 2006 года", - подчеркивает издание.

"С другой стороны, по словам Ходорковского, нельзя автоматически отождествлять разочарование системой Путина со стремлением к демократии. "Царь плохой, и его нужно заменить другим", - такое восприятие, по мнению критика, преобладает по сей день".

"Сегодня Россия в целом более близка к восстанию против системы Путина, чем раньше, считает Ходорковский. Это можно увидеть и по зарождающимся сейчас экологическим протестам. Так, недавно на севере России жители одного маленького города протестовали против привоза мусора из Москвы", - говорится в статье.

"В этих протестах по сути речь идет не об экологии", - говорит Ходорковский. Они, по его словам, скорее свидетельствуют о разочаровании людей неисправностью системы".

"Противоречие между наблюдаемой реальностью и действительными политическими действиями в России он выразил сравнением: "Представьте, вас вместе со 100 другими людьми держат в плену в помещении. У захватчика есть пистолет. Если вы на него наброситесь, он, возможно, не убьет всех 100 пленников, но, возможно, убьет вас самих". Россияне, по словам Ходорковского, в настоящий момент ждут, когда захватчик устанет".

"Однако пока репрессивные структуры в системе Путина, кажется, еще функционируют. И здесь снова в игру вступает Зеленский: Ходорковский не исключает, что Путин может оказать сопротивление желанию политических перемен, подпитываемому украинским президентом. В том числе и за счет международного конфликта. Например, с помощью давно известного средства давления: экспорта газа на Украину. "Тогда можно было бы закрутить газовый кран, желательно зимой. Чтобы люди увидели, что Зеленский - плохой президент", - передает Der Tagesspiegel.