5 июня 2019 г. Андерс Аслунд | The Washington Post Владимир Путин - самый крупный олигарх России (...) Несколько членов Конгресса недавно попросили разведывательное сообщество США выяснить степень личного благосостояния президента России Владимира Путина. "На этот вопрос нелегко ответить - в конце концов, российский президент сам бывший сотрудник разведки. Он знает, как скрыть то, что он не хочет, чтобы было найдено", - пишет на страницах американской газеты The Washington Post Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета. "Первым убедительным доказательством путинского состояния стала брошюра "Путин и Газпром", опубликованная в 2008 году бывшим вице-премьером Борисом Немцовым, который был убит в 2015 году, и бывшим заместителем министра энергетики Владимиром Миловым. Два автора утверждали, что четыре ближайших друга Путина из Санкт-Петербурга - Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги - в 2004-2007 годах извлекли не менее 60 млрд долларов из российской газовой монополии "Газпром". (...) Рыночная стоимость "Газпрома", котирующегося на Лондонской фондовой бирже, в мае 2008 года достигала максимума в 369 млрд долларов. Сейчас (...) компания торгуется на уровне 60 млрд долларов. Это означает, что инсайдеры "Газпрома" снизили его стоимость примерно на 310 млрд долларов, что должно квалифицироваться либо как дело эпически плохого управления, либо как один из крупнейших грабежей всех времен, - утверждает Аслунд. - Генеральный директор Алексей Миллер, бывший помощник Путина, занимает эту должность с мая 2001 года, что свидетельствует о том, что Путин удовлетворен его работой". "Следующее наиболее заметное заявление о богатстве Путина пришло от Сергея Колесникова, младшего партнера олигарха Николая Шамалова, - пишет автор статьи. - Колесников бежал из России, потому что боялся за свою жизнь. В 2012 году он дал длинное и подробное интервью известной российской журналистке Евгении Альбац. Колесников, который участвовал в этом проекте, рассказал, что Путин строит грандиозный дворец недалеко от черноморского курорта Сочи на государственные средства. Колесников предположил, что обычно половина любого коррумпированного бизнеса уходила Путину, а половина - его главному партнеру, тогда как младшие партнеры получали несколько процентов". "Ирония заключается в том, что Путин подорвал все права собственности в России. Поэтому Путин и его приспешники должны перевести свое богатство в оффшорные зоны. В противном случае, если они потеряют власть в России, оно будет немедленно экспроприировано", - считает Аслунд. "Панамские документы", которые Путин самым суровым образом осудил, содержали еще несколько открытий. Согласно документам, один из друзей детства Путина, виолончелист Сергей Ролдугин, оказался мультимиллиардером, видимо, не подозревая об этом, - говорится в публикации. - Самым большим подарком, указанным в "Панамских документах", было 259 млн долларов, которые Ролдугин получил от частного российского бизнесмена Сулеймана Керимова, в отношении которого в апреле 2018 года министерство финансов США ввело санкции. Кроме того, государственный банк ВТБ предоставил Ролдугину кредит в размере 650 млн долларов из своей кипрской дочерней компании, предположительно, не предназначенный для возврата". "Если эти утверждения верны, картина ясна: Путин и его самые близкие друзья разграбляют государство и его активы, прежде всего, "Газпром", в необычайных масштабах. Согласно моим оценкам, с 2006 года соратники Путина выводили из страны от 15 до 25 млрд долларов в год. За 13 лет это составит от 195 до 325 млрд долларов. Половина этой суммы будет принадлежать Путину", - утверждает Андерс Аслунд. "В брошюре "Жизнь раба на галерах", написанной в 2012 году Немцовым и активистом Леонидом Мартынюком, сделан вывод о том, что в распоряжении Путина есть 20 дворцов, 4 яхты, 58 самолетов и коллекция часов стоимостью около 700 тыс. долларов. Как и многие другие критики режима, Мартынюк был вынужден бежать из России", - сообщается в публикации. "(...) По всей вероятности, Путин держит большую частью своего богатства в западных странах с верховенством закона и глубокими финансовыми рынками, которые допускают анонимное владение компаниями. Но это также делает его уязвимым. Если Соединенные Штаты запретят анонимное владение и начнут запрашивать информацию обо всех конечных бенефициарах, это может очень осложнить жизнь российскому президенту", - резюмирует автор статьи. Источник: The Washington Post