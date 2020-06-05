Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
5 июня 2020 г.
5 июня 2020 г.

Йозеф Хуфельшульте | Focus

Немецкие неонацисты обучаются в российских лагерях

"Воинственно настроенные немецкие правые экстремисты проходят обучение с военным уклоном в российском лагере под Санкт-Петербургом", - сообщает немецкое издание Focus.

"Несколько участников курса являются членами партий "Молодые националисты" и "Третий путь", за которыми наблюдает федеральное ведомство по охране конституции", - пишет издание со ссылкой на службы безопасности.

"Лагерем "Партизан" управляет правоэкстремистское "Русское имперское движение", которое, по его собственным данным, борется за "превосходство белой расы". (...) Немецкие участники курса обучаются в лагере "Партизан" обращению с оружием и взрывчаткой, а также ведению военного рукопашного боя. Некоторые выпускники, в том числе шведы и финны, позднее примыкают к российским вооруженным формированиям на востоке Украины"

"Немецкие службы безопасности проинформированы о тренинге молодых правых экстремистов в России, но якобы не могут препятствовать их поездкам в Санкт-Петербург по правовым основаниям. Ведомства исходят из того, что российский президент Путин проинформирован о подобного рода лагерях и как минимум позволяет им существовать", - передает Focus.

Источник: Focus


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2020 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               