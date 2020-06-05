Россия - это зеркало Америки

" (...) Казалось, поначалу президент США Дональд Трамп был неуверен, как реагировать на каскадный кризис, развернувшийся в США после убийства Джорджа Флойда полицейским - в субботу вечером Трамп" отступил в бункер, когда протестующие схлестнулись с сотрудниками Секретной службы за стенами Белого дома. Но после телефонного разговора с Владимиром Путиным - предположительно о месте России в G-7 - президент оказался готов удвоить усилия, чтобы выполнить свое обещание агрессивно подавить протесты. Устроив разнос губернаторам штатов, как будто он - король, а они - его феодальные бароны, Трамп в своей речи в Розовом саду по существу пригрозил военной силой всей стране", - пишет на страницах Foreign Policy Захари Тайсон Браун, научный сотрудник по проблемам безопасности в Проекте Трумана по национальной безопасности и член правления Гильдии военных журналистов.

"Путин знает кое-что о пресечении беспорядков. Российский президент был офицером КГБ среднего ранга в Дрездене в 1989 году, когда распалась периферийная империя Советского Союза, где он якобы остановил протестующих, пытавшихся штурмовать советское консульство, пока "Москва молчала". Со времени прихода к власти 20 лет назад Путин жестоко подавил ряд протестов против своего правления, особенно громких в 2011 году. В интервью он запечатлел свой подход к борьбе с инакомыслием: " Советский Союз распался. (...) На повестку дня даже был поставлен вопрос о существовании самого российского государства, тогда, конечно, нам приходилось "закручивать гайки", прямо говоря". Трамп пытается сделать именно это", - уверен автор публикации.

"Когда-то Соединенные Штаты стремились переделать Россию по собственному подобию. Но по иронии, достойной русской литературы, теперь, по сути, американцы становятся все более похожими на русских. (...) Проблемы, давно знакомые россиянам - постоянные вопросы идентичности, ползучая политическая апатия, сокращающаяся продолжительности жизни, вызванная злоупотреблением психоактивными веществами и самоубийствами - настигла Америку, которая во второй половине XX века переживала волну успеха. Сегодня многие американцы, как и многие россияне, устали думать о текущих проблемах и вместо этого предпочитают упиваться идеализированным прошлым. Растущее число американцев, как и подавляющее большинство россиян, уже не интересуются политикой, полагая, что она не имеет к ним никакого отношения, и что они мало что могут с ней поделать, даже если бы это было не так", - говорится в статье.

"Россия давно стала тем, что политологи называют обществом с низким уровнем доверия, а США стремительно таковым становятся. Эти общества отмечены широко распространенным отсутствием социального доверия и опорой на семейственные, племенные связи в качестве основы всего сотрудничества, которое, конечно, происходит в ущерб более широкой способности доверять незнакомцам. Эти общества также характеризуются почти оккультной ролью коррупции в политике - хотя "люди участвуют в современных вторичных организациях и непосредственно воспринимают их... [они] отвергают их как нелегитимные или коррумпированные".

(...)

"Россия и США так зациклены друг на друге, потому что каждая видит в другой искаженное отражение себя. Иными словами, они видят, что могло бы или еще может произойти. В конце концов, между есть несколько поразительных сходств. (...) Обе начинали свое существование на противоположных краях Европы и едва ли считались цивилизованными более устоявшимися странами. Со временем обе разрослись до континентальных империй. Россия расширялась на восток, где она покорила и, в конечном счете, закрыла евразийскую степь, вставив палку в колесо, которое тысячелетиями управляло евразийской геополитикой. Америка тоже расширялась, покоряя или уничтожая целые группы населения, чтобы освоить свой Дикий Запад, и тем самым став первой в мире действительно полушарной державой", - говорится в публикации.

"Оба государства родились в революции (...). Россия может и не думать о себе как о мультикультурной стране, такой как США, но Москва всегда была эрзац-государством, которое ассимилировало аспекты своих соперников, которых она больше всего боялась. От присвоения истории Киева до принятия характерных черт французского абсолютизма - едва ли что-то из того, чем знаменита Россия более всего - православие, коммунизм, да даже водка - зародились в России", - уверяет автор.

"Возрождающийся национализм Америки и печально известный российский постсоветский комплекс неполноценности являются примерами того, что историк Исайя Берлин называл состояниями раненного сознания. Такие раны появляются, когда реальность не соответствует нашему пониманию того, что правильно, и делает нации открытыми для эксплуатации уверенными демагогами, предлагающими легкие решения, которые всегда знают, кого винить".

"(...) Путин, как известно, назвал распад СССР "величайшей геополитической катастрофой XX века" (...) - и подавляющее большинство россиян, очевидно, с ним согласны. Для них 1990-е годы были десятилетием, отмеченным хаосом и унижением. (...) Униженная и растерянная, постсоветская Россия, возможно, была настроена повернуться лицом к Западу. Но США не чувствовали себя особенно великодушно по отношению к своему павшему врагу и не ответили своего рода Планом Маршалла, о котором советские лидеры практически просили. Вместо этого США развязали ту самую силу, которая якобы дала им победу в первую очередь - свободный рынок, - пишет Тайсон Браун. - (...) Дряхлая советская бюрократия была демонтирована с помощью шоковой терапии и срочной приватизации (...) Результатом стала устойчивая безработица, гиперинфляция и невыплата зарплаты. Россия быстро превратилась в неофеодалистскую клептократию, движимую клановым капитализмом такого сорта, который заставил бы Фердинанда Маркоса покраснеть. Ее люди стали déclassé - деклассированными, понятие, проявленное во фразе "оскуднение центра" - то, что многие американцы чувствуют в эти дни".

"В России каждый чувствует "себя окруженным ложью" - состояние, которое начинают различать и американцы - при одобрении России. За десятилетия коммунистического правления россияне привыкли проявлять самосохранительное осмотрительность в отношении концепции правды, поскольку советские аппаратчики могли изменять ее по своей прихоти. Попасться на неверной стороне партийной линии было опасно", - отмечается в статье. (...) Мышление Homo Soveticus "подпитывалось теориями заговора, которые убеждали русский народ, что мир настроен против него и что изменения невозможны. (...) В мире, контролируемом мрачными силами, кукловодящими всеми событиями, люди ищут сильных лидеров, которые утверждают, что могут защитить их. Именно на фоне этого раненного сознания появился Путин - Господин Никто. Лидера, способного сделать Россию снова великой, не было, так что его нужно было придумать, - пишет Тайсон Браун. - Владислав Сурков, бывший более десяти лет кремлевским политтехнологом при Путине, эксгумировал могилы российской истории и вызвал призраки расизма, ностальгии и преклонения перед вождем, чтобы создать сделанного по индивидуальному заказу лидера, который располагал к себе самый широкий круг деморализованного народа России. Созданная персона Путина собрана из многочисленных маскулинных образов - от автогонщика и ковбоя до мастера боевых искусств и байкера-бандита".

(...)

"Доверие американцев к их институтам снижается в течение 30 лет. Так же и их доверие в целом: к науке, к СМИ, даже друг к другу. И хотя американцы всегда были немного сумасшедшими, теперь они все больше сбиты с толку, злятся и боятся - они созрели для того, чтобы их использовал типичный демагог", - говорится в статье.

"Пока Путин пытается кристаллизовать "осеннюю автократию" в России, США флиртуют со своей собственной. Если некогда Москва стремилась подражать Западу, то теперь американцы строят попурри-версию путинизма, довершаемую безудержным кумовством и "альтернативными фактами" в советском стиле. (...) Предметы в зеркале могут быть ближе, чем кажется", - заключает Тайсон Браун.