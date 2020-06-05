Неврозы навязчивых состояний, фобии, ипохондрия: эпидемия Covid-19 свела нас с ума?

"(...) Мытье рук каждый час является обсессивно-компульсивным расстройством; боязнь толпы и общественных мест относится к агорафобии; воображать себя приговоренным, стоит вам кашлянуть два раза - явный признак ипохондрии; что касается непрерывного перекусывания, то оно оказывается дальним родственником булимии и похоже на невроз навязчивых состояний!"- пишет журналистка Le Figaro Аврора Эмле.

"(...) Каждая из этих маленьких "причуд" указана в качестве расстройства поведения в номенклатуре DSM-5, служащей библией психиатрических расстройств. Так, значит, мы все сошли с ума от Covid-19?" - задумывается автор статьи.

"Профессор Антуан Пелиссоло, психиатр и руководитель отделения в Университетском больничном центре Анри-Мондор в Кретее, автор книги "Вы являетесь своим лучшим психотерапевтом" (издательство Flammarion), обнадеживает: "Такие реакции совершенно нормальны с учетом контекста. Они прежде всего свидетельствуют о соблюдении правил социального дистанцирования и барьерных жестов, а также являются ответом на страх, вызванный эпидемией, или на стресс, испытываемый во время карантина, а затем его снятия".

Хотя Фанни утверждает обратное: "Я два месяца лечилась шоколадом! Я верю, что это помогло мне унять свою тревогу... Но сегодня мне трудно без него обойтись".

(...) Может ли карантин порождать такие патологии? "Если появляется навязчивое поведение, то, вне всяких сомнений, уже присутствовал некий тревожный фон, даже если нам удавалось с ним ужиться. Либо мы были очень чувствительны к конкретному пункту, например, к болезни или к ситуации карантина", - указывает профессор.

"И тогда коронавирус оказывается отличной почвой для развития наших привычных ритуалов. Так произошло с Гийомом, немного помешанным на чистоте, который в этот период неожиданно обрел возможность каждые два дня стерилизовать свой дом жавелевой водой, - отмечает издание. "Моя жена считает, что я больной на голову! Но я не вижу проблемы", - говорит он.

"В случае с Гийомом, может быть, проблемы и нет, так как его любовь к чистоте началась не вчера. Но если мы оказываемся одержимыми в одночасье, то лучше призадуматься. По мнению Антуана Пелиссоло, важны два элемента: постоянство и интенсивность реакций. "Они могут быть временными и не очень агрессивными. Нам следует немного подождать - несколько недель - и спросить себя, сохраняем ли мы контроль. Чувствуем ли мы, что можем совладать с этой ситуацией, или мы с ней не справляемся? Совершаются ли наши поступки под влиянием побуждения или тревожности? Становится ли наше поведение долгосрочным, обостряются ли нежелательные факторы?"

"Наши маленькие причуды могут стать болезненными, - пишет Le Figaro. "Тогда полезно поговорить о них с врачом или психологом. Эпидемия могла пробудить доселе скрытые старые страхи, дисфункциональные убеждения, ранее остававшиеся без последствий. Важно высказаться, излишне не драматизируя события и не чувствуя вины, чтобы не поддерживать такое состояние и не войти в порочный круг", - поясняет эксперт.