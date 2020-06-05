Пекин пиарится на хаосе в Соединенных Штатах, чтобы оправдать свой захват Гонконга

"(...) Я не могу дышать." В субботу пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, следуя собственным интересам, подхватила последние слова умирающего Джорджа Флойда в Twitter, чтобы ответить своему коллеге из Госдепартамента США, который ранее открыто выражал поддержку продемократически настроенным протестующим в Гонконге. Пекин пиарится на проблемах в Соединенных Штатах, чтобы оправдать свой авторитарное господство в бывшей британской колонии, проводя параллель между демонстрантами Миннеаполиса и сторонниками гонконгской демократии, которых Вашингтон приветствовал как борцов за свободу", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.

"(...) Использование президентом Дональдом Трампом Национальной гвардии США для борьбы против мятежников и его угроза обратиться к армии - просто подарок небес для авторитарного Китая: Гонконгу в настоящее время навязывается спорный "закон о национальной безопасности", предполагающий новые репрессивные инструменты против "террористов" и "сепаратистов" на острове. Такой арсенал борьбы вызвал широкую критику в США", - говорится в статье.

"(...) Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила против "двойных стандартов" США, чтобы оспорить решение администрации Трампа отменить торговые привилегии, которыми пользуется финансовый центр Азии, в ответ на закон о национальной безопасности. "В Соединенных Штатах происходят беспорядки, и мы видим, как отреагировали местные власти. А когда у нас в Гонконге были подобные беспорядки, то мы видели, какую позицию они заняли", - контратаковала во вторник Лэм, чтобы оправдать новый закон, который Пекин собирается навязать полуавтономномной территории к сентябрю, вызвавший критику со стороны западных канцелярий", - отмечается в публикации.

"Полиция в Гонконге гораздо более цивилизованная и проявляет большую сдержанность, чем американская полиция", - отмечает Лу Сян, исследователь из Академии общественных наук в Пекине, в интервью Global Times, в оправдание принятия нового закона. Газета, контролируемая Коммунистической партией, высмеивает "американских политиков", которые разжигали политический кризис в Гонконге, а теперь они сами оказались настигнуты насилием на своей собственной территории", - передает Фалетти.

"(...) В разгар стратегического противостояния с Америкой, все еще страдающей от пандемии Covid-19, в официальной прессе широко освещаются сцены насилия из Миннеаполиса, что имеет большой успех в китайских социальных сетях, находящихся под жестким контролем цензуры, - пишет Le Figaro. (...) "Отправьте молодых подонков из Гонконга в Соединенные Штаты, чтобы их там обработали американские полицейские!" - заявляет один пользователь интернета.

"(...) Американский кризис также подбрасывает новые боеприпасы режиму президента Си Цзиньпина на внутреннем фронте, в тот самый момент, когда он утверждает о превосходстве "социалистической модели с китайскими характеристиками" и пытается заставить людей позабыть о своих промахах при возникновении эпидемии коронавируса на фоне экономических трудностей, - указывает журналист.

"Партийная пропаганда пытается сфабриковать внутренние мифы и подчеркнуть масштаб хаоса на Западе, чтобы создать впечатление, что ситуация в Китае несравненно лучше", - считает независимый политолог Чэнь Даоинь.

"Беспорядки позволили выявить недостатки американской модели, в частности, социальное неравенство и "неспособность Белого дома справиться с кризисом Covid-19, который уже убил 100 тыс. человек в США", - указывает Global Times. Астрономическая цифра по сравнению с 4634 смертями, официально объявленными Пекином. Восстание "черных" районов американских городов иллюстрирует "расизм", "хроническую болезнь" страны, - атакует Чжао Лицзянь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая. При этом в апреле многие африканские страны попеняли китайским власти за сочтенное ими "дискриминационное" отношение к их чернокожим гражданам в Гуанчжоу, южном городе Срединной империи, в квартале, известном как "Шоколадный город", - резюмирует Сабастьян Фалетти.